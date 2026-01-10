Zee Rajasthan
बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का रोमांच, धोरों पर थिरकते ऊंटों ने किया सैलानियों को हैरान

Rajasthan Tourism: बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दौरान ऊंटों के डांस, तेज रफ्तार रेस और 'कैमल मिल्क आइसक्रीम' ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. 'डेजर्ट डिफेंडर' थीम और राजस्थानी वेशभूषा में रंगे सैलानियों ने इस उत्सव को यादगार बना दिया.

Jan 10, 2026
Camel festival In Bikaner: Rajasthan Tourism

राजस्थान की कैमल सिटी बीकानेर इन दिनों अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव के रंगों में सराबोर है. रेतीले धोरों पर आयोजित इस तीन दिवसीय फेस्टिवल में रेगिस्तान के जहाज का ऐसा अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसने देशी-विदेशी सैलानियों का दिल जीत लिया है. परंपरा, आधुनिकता और रोमांच के इस अनूठे संगम ने बीकानेर को वैश्विक पर्यटन के केंद्र में ला खड़ा किया है.
Camel festival In Bikaner:Rajasthan Tourism

संगीत की धुन पर 'कैमल डांस' और 'डेजर्ट डिफेंडर' फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण ऊंटों का अद्भुत डांस रहा. जब ढोल की थाप और राजस्थानी संगीत की धुन गूंजी, तो सजे-धजे ऊंटों ने रेत पर ऐसे कदम मिलाए कि दर्शक दंग रह गए.