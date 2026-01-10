राजस्थान की कैमल सिटी बीकानेर इन दिनों अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव के रंगों में सराबोर है. रेतीले धोरों पर आयोजित इस तीन दिवसीय फेस्टिवल में रेगिस्तान के जहाज का ऐसा अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसने देशी-विदेशी सैलानियों का दिल जीत लिया है. परंपरा, आधुनिकता और रोमांच के इस अनूठे संगम ने बीकानेर को वैश्विक पर्यटन के केंद्र में ला खड़ा किया है.