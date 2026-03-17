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राजस्थान में हादसों का मंगलवार, सीकर-हनुमानगढ़-बारां-करौली समेत उदयपुर में हुए दर्दनाक एक्सीडेंट, कई लोगों की मौत

Rajasthan Road Accidents: राजस्थान में आज मंगलवा को कई सड़क हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, तो कई लोगों का गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जिनका इलाज अभी जारी है. आज का दिन प्रदेश में हादसों का दिन रहा.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 17, 2026, 12:51 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 12:51 PM IST
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राजस्थान में आज मंगलवा को कई सड़क हादसे हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, तो कई लोगों का गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जिनका इलाज अभी जारी है. आज का दिन प्रदेश में हादसों का दिन रहा. आज कई घटनाएं हुई, जिसने लोगों के रूह कंपा दिए. आज पूरे प्रदेश में किन-किन जगहों पर हादसे हुए आइए जानते हैं. सीकर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो स्कूल के बस आपस में टकरा गए. ये बस वंद्रा वाली स्कूल की है. जिसमें 35 से अधिक बच्चे घायल हुए. बसों को तेज चलाने के चक्कर में टक्कर हुई. पिपराली के पास की ये घटना है. हादसे के बाद बच्चों को राजकीय अस्पताल लाया गया.
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करौली में अज्ञात वाहन ने कैला देवी पदयात्रियों को टक्कर मार दी. दुर्घटना में एक पदयात्री की मौत हो गई. वहीं दो घायल हो गए. मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है. वहीं घायलों का चिकित्सालय में उपचार जारी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.