जयपुर को क्यों कहा जाता है पिंक सिटी, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य

गुलाबी नगर जयपुर के गुलाबी अग्रभाग से लेकर नीले नगर जोधपुर की नीली गलियों, लाल नगर बीकानेर की गर्म बलुआ पत्थर की आभा, श्वेत नगर उदयपुर की शांत संगमरमर की शान और स्वर्ण नगर जैसलमेर की स्वर्णिम किलों वाली सुंदरता ये सभी जगहें बेहद मनमोहक हैं.