जयपुर को क्यों कहा जाता है पिंक सिटी, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य

राजस्थान रंगों से भरपूर एक जीवंत धरती है और इसके हर ऐतिहासिक शहर के साथ एक ऐसा रंग जुड़ा है, जो इसकी विरासत, वास्तुकला और संस्कृति की कहानी को दर्शाता है. जयपुर में कई इमारतें आज भी गुलाबी रंग में रंगे हुए हैं.
गुलाबी नगर जयपुर के गुलाबी अग्रभाग से लेकर नीले नगर जोधपुर की नीली गलियों, लाल नगर बीकानेर की गर्म बलुआ पत्थर की आभा, श्वेत नगर उदयपुर की शांत संगमरमर की शान और स्वर्ण नगर जैसलमेर की स्वर्णिम किलों वाली सुंदरता ये सभी जगहें बेहद मनमोहक हैं.