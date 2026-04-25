/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

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किशनगढ़ में मक्खन बड़ा 540 रुपये किलो में मिलते हैं. दीवाली के वक्त ये मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. एक मक्खन बड़ा 80 से 100 ग्राम का होता है. मक्खन बड़ा बनाने के लिए मैदा, घी, शक्कर और दही से बनाया जाता है.