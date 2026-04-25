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क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 25, 2026, 02:45 PM|Updated: Apr 25, 2026, 02:45 PM

Rajasthan News: राजस्थान एक ऐसा राज्य है, जो अपने खान-पान के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी फेमस है. इसके चलते आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश के किस शहर को 'मक्खन बड़ा का शहर' कहा जाता है.  
 

Makhan bada ka shehar1/6
राजस्थान के किशनगढ़ शहर को 'मक्खन बड़ा का शहर' कहा जाता है. प्रदेश में यहां का मक्खन बड़ा काफी फेमस है. मक्खन बड़े को बालूशाही के नाम से भी जाना जाता है.
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किशनगढ़ का मक्खन बड़ा शुद्ध देसी घी और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं. इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों में भी पारंपरिक बालूशाही लोकप्रिय है.
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राजस्थान की यह मिठाई बाहर से खस्ता और अंदर से रसीली होती है, जो काफी दिनों तक खराब नहीं होती है. यहां के मक्खन बड़ों की महक दूर-दूर से लोगों को खींच लाती है.
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किशनगढ़ का मक्खन बड़ा छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को पसंद आता है. यहां के मक्खन बड़ें दूसरे राज्यों में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं.
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यहां की बालूशाही इतनी मुलायम होती है, जो मुंह में जाते ही घूल जाती है. वैसे तो मक्खन बड़े हर मौसम में बनते हैं, लेकिन सर्दी और बारिश के मौसम में ये ज्यादा पसंद की जाती है.
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किशनगढ़ में मक्खन बड़ा 540 रुपये किलो में मिलते हैं. दीवाली के वक्त ये मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. एक मक्खन बड़ा 80 से 100 ग्राम का होता है. मक्खन बड़ा बनाने के लिए मैदा, घी, शक्कर और दही से बनाया जाता है.
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