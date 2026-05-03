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क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है '100 द्वीपों का शहर'?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 03, 2026, 08:23 PM|Updated: May 03, 2026, 08:23 PM

Rajasthan News: जब कोई राजस्थान के बारे में सोचता है, तो अक्सर उसके दिमाग में रेगिस्तान, किले और ऊबड़-खाबड़ इलाके आते हैं लेकिन आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे '100  द्वीपों का शहर' कहा जाता है. 
 

100 Deepo ka shehar1/6
राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में, एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखती है, हरी-भरी पहाड़ियां, बहता पानी और नदी झील के पार बिखरे हुए छोटे द्वीप.
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प्रदेश के बांसवाड़ा शहर को '100 द्वीपों का शहर' कहा जाता है. पर्यटन विभाग जिले को सौ द्वीपों के शहर के रूप में जाना जाता है, जिसमें माही बांध और उसके जलाशय के पास द्वीप बने हैं.
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यहां की प्राकृतिक सुंदरता, जंगली पहाड़ियां और नदियां इसे राज्य के सबसे सुंदर जगह में एक बनाती है. सौ द्वीपों के शहर का टैग इस बात से आता है कि माही बजाज सागर परियोजना के निर्माण के बाद माही नदी का बैकवाटर कैसे फैल गया.
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जब पानी नदी बेसिन में भर जाता है, तो यह कई छोटे द्वीपों में टूट जाता है, जो पानी पर हरे बिंदुओं की तरह दिखते हैं. बांसवाड़ा को एक द्वीप शहर कहा जाता है.
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राजस्थान में बांसवाड़ा में सबसे अधिक बारिश होती है और प्रचुर मात्रा में पानी उन बैकवाटरों को भरता है, जहां ये टापू बनते हैं. बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में स्थित है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं के करीब है.
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राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से अलग, यह क्षेत्र काफी हरा-भरा है और इसे 'राजस्थान का चेरापूंजी' भी कहा जाता है क्योंकि यहां राज्य में सबसे अधिक बारिश होती है.
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