/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'आम का शहर'?

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बांसवाड़ा जिले में आम की 46 से ज्यादा किस्मों की खेती की जाती है, जो राजस्थान के साथ देशभर पसंद की जाती हैं. यहां की आम की खेती ने जिले की दुनिया में एक नई पहचान बना दी है.