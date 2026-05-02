Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /banswara
  • /क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'आम का शहर'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'आम का शहर'?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 02, 2026, 02:11 PM|Updated: May 02, 2026, 02:11 PM

Rajasthan News: गर्मी के मौसम का एक फल लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होती है, जो आम है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान के किस शहर को 'आम का शहर' कहा जाता है. 
 

aam ka shehar1/6
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को 'आम का शहर' कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होता है. प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में आम की खेती सबसे अधिक होती है.
aam ka shehar2/6
बांसवाड़ा जिले में आम की खेती बड़े पैमाने होती है. यहां पर बॉम्बे ग्रीन, लंगड़ा, आम्रपाली, अल्फांजो, केसर, फजली, बैगनपाली और चौसा आम उगाए जाते हैं, जो अपने स्वाद के लिए पूरे देश में पसंद किए जाते हैं.
aam ka shehar3/6
बांसवाड़ा जिले में आम की 46 से ज्यादा किस्मों की खेती की जाती है, जो राजस्थान के साथ देशभर पसंद की जाती हैं. यहां की आम की खेती ने जिले की दुनिया में एक नई पहचान बना दी है.
aam ka shehar4/6
जिले में बारामासी, टीमुरवा, आंगनवाला, आमड़ी, लाडुआ और हाड़ली जैसे आम की अलग किसमें हैं, जिनका अपना एक अलग स्वाद, मिठास और सुगंध है.
aam ka shehar5/6
बता दें कि जून 2019 में जिले में आम की लोकप्रियता को देखते हुए पहला 'मेंगो फेस्टिवल' आयोजित किया गया था.
aam ka shehar6/6
इसके अलावा प्रदेश के चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, डूंगरपुर और उदयपुर में भी आम उत्पादन होता है. बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग में मुख्य रूप से दशहरी, लंगड़ा, चौसा और बॉम्बे ग्रीन प्रजाति के आम उगाए जाते हैं.
Tags:
Banswara news
rajasthan news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गर्मी, बारिश के बीच वन्यजीवों की गणना, 24 घंटे से लगातार 2600 से ज्यादा वाटर होल्स पर हो रही गिनती

गर्मी, बारिश के बीच वन्यजीवों की गणना, 24 घंटे से लगातार 2600 से ज्यादा वाटर होल्स पर हो रही गिनती

rajasthan news
2

पायलट और उनके गुट के विधायकों को लगा झटका, HC ने रिव्यू पिटिशन की खारिज

rajasthan news
3

851 गांवों को पानी देने वाला मोहनगढ़ आज खुद प्यासा, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

jaisalmer news
4

राजस्थान में SBI मैनेजरों ने दिया साइबर ठगों का साथ, फर्जी दस्तावेजों से पास किया करोड़ों का लोन

Jaipur News
5

70 साल बाद पीपल के पेड़ की शादी, सोशल मीडिया पर छाया बदनगढ़ का अनोखा विवाह

jhunjhunu news