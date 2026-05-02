/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'आम का शहर'?

Rajasthan News: गर्मी के मौसम का एक फल लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होती है, जो आम है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान के किस शहर को 'आम का शहर' कहा जाता है.
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राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को 'आम का शहर' कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होता है. प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में आम की खेती सबसे अधिक होती है.
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बांसवाड़ा जिले में आम की खेती बड़े पैमाने होती है. यहां पर बॉम्बे ग्रीन, लंगड़ा, आम्रपाली, अल्फांजो, केसर, फजली, बैगनपाली और चौसा आम उगाए जाते हैं, जो अपने स्वाद के लिए पूरे देश में पसंद किए जाते हैं.
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बांसवाड़ा जिले में आम की 46 से ज्यादा किस्मों की खेती की जाती है, जो राजस्थान के साथ देशभर पसंद की जाती हैं. यहां की आम की खेती ने जिले की दुनिया में एक नई पहचान बना दी है.
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जिले में बारामासी, टीमुरवा, आंगनवाला, आमड़ी, लाडुआ और हाड़ली जैसे आम की अलग किसमें हैं, जिनका अपना एक अलग स्वाद, मिठास और सुगंध है.
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बता दें कि जून 2019 में जिले में आम की लोकप्रियता को देखते हुए पहला 'मेंगो फेस्टिवल' आयोजित किया गया था.
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इसके अलावा प्रदेश के चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, डूंगरपुर और उदयपुर में भी आम उत्पादन होता है. बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग में मुख्य रूप से दशहरी, लंगड़ा, चौसा और बॉम्बे ग्रीन प्रजाति के आम उगाए जाते हैं.