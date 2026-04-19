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क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?
Published: Apr 19, 2026, 07:56 PM|Updated: Apr 19, 2026, 07:56 PM
Rajasthan News: राजस्थान खाने-पीने के लिए काफी मशहूर है. इसके चलते आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि
प्रदेश के किस शहर को 'कचौड़ी का शहर' कहा जाता है.
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राजस्थान के भरतपुर जिले के 'कचौड़ी का शहर' कहा जाता है. यहां की कचौड़ी अपने स्वाद और संस्कृति की वजह से काफी फेमस है.
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इसके अलावा प्रदेश की राजधानी जयपुर अपनी प्रसिद्ध 'प्याज कचौड़ी' और कोटा अपनी हींग कचौड़ी के लिए जाना जाता है.
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भरतपुर में 150 से अधिक दुकानें और स्टॉल हैं जो हर रोज आलू, दाल और प्याज जैसी कई तरह की कचौड़ी बनाते और लोगों को खिलाते हैं.
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भरतपुर की कचौड़ी अपने कुरकुरेपन, मसालेदार और चटपटे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है. यहां के लोग हर रोज सुबह के नाश्ते में लगभग 15 से 20 लाख की कचौड़ियां खा लेते हैं.
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यहां पर हरी मिर्च, आलू की सब्जी, बूंदी के रायते के साथ सुबह के नाश्ते में गरमागरम खस्ता कचौड़ी खाने मिली हैं, जिसको खान के काफी भीड़ लगती है.
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भरतपुर की कचौड़ी इतनी टेस्टी होती है कि हर इंसान इसका दीवाना है. यहां की कचौड़ी खाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं.