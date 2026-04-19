/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

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भरतपुर की कचौड़ी अपने कुरकुरेपन, मसालेदार और चटपटे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है. यहां के लोग हर रोज सुबह के नाश्ते में लगभग 15 से 20 लाख की कचौड़ियां खा लेते हैं.