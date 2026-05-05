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क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 05, 2026, 01:42 PM|Updated: May 05, 2026, 01:42 PM

Rajasthan News:  राजस्थान को किलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां पर बहुत सारे किले हैं. इसके चलते आज हम आपको प्रदेश के सबसे पुराने किले के बारे में बताने जा रहे हैं. 
 

Rajasthan ka sabse purna qila1/6
राजस्थान का सबसे पुराना किला भटनेर का किला है, जो हनुमानगढ़ जिले में है. यह किला करीब 1700 साल पुराना 295 ईस्वी का माना जाता है .
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कहा जाता है कि यह किला भाटी वंश के राजा भूपत सिंह ने बनावाया था, जो घग्घर नदी के किनारे है. यह किला ईंटों और मिट्टी से बना है, जिसमें 52 बुर्ज (टावर) हैं.
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यह किला प्राचीन समय में उत्तर-पश्चिम भारत के रक्षा केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है. ये किला कई ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी रहा है. यह किला इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
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इतिहासकारों के मुताबिक, समय-समय भटनेर के किले पर कई शक्तिशाली शासकों ने आक्रमण किया, जिनमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी प्रमुख रहे. इसके बाद ये किला मुगल शासन के अधीन भी रहा, जहां अकबर ने इसे अपनी सामरिक नीति का हिस्सा बनाया था.
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कहा जाता है कि साल 1805 में महाराजा सूरत सिंह ने इस किले पर जीत हासिल की थी, यह जीत हनुमान जयंती के दिन हुई, जिसके बाद इस किले का नाम भटनेर से बदलकर हनुमानगढ़ किला रख गया.
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इस किले को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. भटनेर किला राजस्थान की गौरवशाली विरासत का प्रतीक होने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास की अमूल्य धरोहर है.
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