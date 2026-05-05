/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

4 /6

इतिहासकारों के मुताबिक, समय-समय भटनेर के किले पर कई शक्तिशाली शासकों ने आक्रमण किया, जिनमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी प्रमुख रहे. इसके बाद ये किला मुगल शासन के अधीन भी रहा, जहां अकबर ने इसे अपनी सामरिक नीति का हिस्सा बनाया था.