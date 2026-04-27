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क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'किताबों का शहर'?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 27, 2026, 07:50 PM|Updated: Apr 27, 2026, 07:50 PM

Rajasthan News: राजस्थान अपने भव्य किलों, महलों, जीवंत संस्कृति, थार रेगिस्तान और समृद्ध इतिहास के पूरी दुनिया में जाना जाता है. ऐसे में आज हम आपको प्रदेश के 'किताबों का शहर' के बारे में बताने जा रहे हैं. 

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राजस्थान को रेतीले टीले, किले और शौर्य गाथाओं के लिए जाना जाता है लेकिन आज हम आपको प्रदेश के एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी पहचान कलम और किताबों से होती है.
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बीकानेर को 'किताबों का शहर' के नाम से जाना जाता है. इस शहर में घूमते हुए आपको ऐसे अनगिनत घर मिल जाएंगे, जहां निजी लाइब्रेरियों में सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियां आज भी रखी हुई हैं.
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यहां पर स्थित 'अनूप संस्कृत लाइब्रेरी' दुनिया भर के रिर्सचरों के लिए एक तीर्थ की जगह मानी जाती है. यहां दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ और संस्कृत की प्राचीन रचनाएं रखी हैं.
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बीकानेर शहर सदियों से ज्ञान का केंद्र माना जाता है. राजस्थानी शोध संस्थान ने राजस्थानी भाषा और संस्कृति को सहेज के रखा है, जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है.
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शहर की पहचान यहां के 'साहित्यिक चौराहों' से है. यहां के मोहल्लों में होने वाली चर्चाओं में प्रेमचंद, अज्ञेय और राजस्थानी लोक साहित्य के किरदारों का जिक्र होता है.
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बीकानेर भुजिया और पापड़ के साथ कहानियों और कविताओं का जीवंत संग्रह है, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं. अगर आपको किताबें पढ़नी हैं और इतिहास के पन्नों को जानना है, तो आप बीकानेर जरूर आएं.
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