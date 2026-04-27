/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'किताबों का शहर'?

Published: Apr 27, 2026, 07:50 PM | Updated: Apr 27, 2026, 07:50 PM

Rajasthan News: राजस्थान अपने भव्य किलों, महलों, जीवंत संस्कृति, थार रेगिस्तान और समृद्ध इतिहास के पूरी दुनिया में जाना जाता है. ऐसे में आज हम आपको प्रदेश के 'किताबों का शहर' के बारे में बताने जा रहे हैं.