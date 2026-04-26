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क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 26, 2026, 01:15 PM|Updated: Apr 26, 2026, 01:15 PM

Rajasthan News: राजस्थान को खान-पान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां के लोगों तीखा खाने के साथ बी मीठा काफी पसंद करते हैं. इसके चलते आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश के किस शहर को 'रसगु्ल्ले का शहर' कहा जाता है.  
 

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बीकानेर की स्वादिष्ट मिठाइयां के लिए जाना जाता है लेकिन यहां के रसगुल्ले की बात ही अलग होती है. आमतौर पर रसगुल्ला हर किसी को बहुत पसंद होता है.
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यहां के रसगुल्ले के स्वाद का दीवानगी इस कदर है कि राजस्थानी लोग के साथ सभी को ये काफी पसंद आता है. अगर आप बीकानेर जाते हैं, तो यहां का रसगुल्ला जरूर खाएं.
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राजस्थान के बीकानेर शहर को 'रसगु्ल्ले का शहर' कहा जाता है. प्रदेश में यहां के रसगुल्ले काफी फेमस है. इसके अलावा बीकानेर को रसगुल्ला नगरी भी कहा जाता है.
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बीकानेर के रसगुल्ले अपने मुलायमपन, दूध की शुद्धता और अनूठे स्वाद के लिए फेमस हैं और छोटी-मोटी दुकानों से लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मशहूर है.
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बीकानेर के रसगुल्ले 100 साल से अधिक पुरानी परंपरा का हिस्सा हैं. बीकानेर के रसगुल्लों को बनाने के लिए विशेष किस्म के दूध का इस्तेमाल किया जाता है. यह दूध बीकानेर के आसपास के इलाकों में पाले जाने वाले गायों से मिलता है.
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बीकानेर के रसगुल्ले यहां की संस्कृति और स्वाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. यह शहर इन मिठाइयों के लिए जाना जाता है और ये मिठाइयां राजस्थान के पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
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