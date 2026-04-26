/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

Rajasthan News: राजस्थान को खान-पान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां के लोगों तीखा खाने के साथ बी मीठा काफी पसंद करते हैं. इसके चलते आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश के किस शहर को 'रसगु्ल्ले का शहर' कहा जाता है.

