/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है 'नमकीन का शहर'?

1 /6

राजस्थान को खाने-पीने के लिए पूरी दुनिया में जाता है, जो एक बार यहां का खान चख लें वो उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाता है. ऐसे में जानिए राजस्थान के किस शहर को 'नमकीन का शहर' के नाम से जाना जाता है.