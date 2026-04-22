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क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है 'नमकीन का शहर'?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 22, 2026, 05:49 PM|Updated: Apr 22, 2026, 05:49 PM

Rajasthan News: राजस्थान की नमकीन देश में काफी पसंद की जाती है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिसको 'नमकीन का शहर' कहा जाता है. 
 

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राजस्थान को खाने-पीने के लिए पूरी दुनिया में जाता है, जो एक बार यहां का खान चख लें वो उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाता है. ऐसे में जानिए राजस्थान के किस शहर को 'नमकीन का शहर' के नाम से जाना जाता है.
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बीकानेर शहर को 'नमकीन का शहर' कहा जाता है. बीकानेरी नमकीन अपने मसालेदार स्वाद और कुरकुरे बनावट के लिए जानी जाती है.
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बीकानेरी नमकीन स्नैक प्रेमियों के बीच कापी पसंद की जाती है. यहां की नमकीन दुनिया के कई हिस्सों में जाती है. बीकानेर भुजिया हर दिन हजारों के टन में तैयार किया जाता है.
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बीकानेरी भुजिया मोठ के आटे और बेसन और मसालों का उपयोग करके तैयार किया जाता है.
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इस भुजिया को कई लोग 'सेव' भी कहते हैं, जो हल्के पीले रंग का होता है. बीकानेरी भुजिया को भारत में बड़े चाव के साथ खाया जाता है.
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कहा जाता है कि बीकानेर भुजिया में यहां की हवा में बसा सौहार्द और लोगों के दिलों में कायम अपनापन इसे असली स्वाद देता है.
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