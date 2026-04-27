/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

Published: Apr 27, 2026, 05:08 PM | Updated: Apr 27, 2026, 05:08 PM

Rajasthan News: राजस्थान के पापड़ पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां के पापड़ खाने के बाद लोग उसके टेस्ट को भूल नहीं पाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश का 'पापड़ का शहर' किसको कहा जाता है.

