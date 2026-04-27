/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

Rajasthan News: राजस्थान के पापड़ पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां के पापड़ खाने के बाद लोग उसके टेस्ट को भूल नहीं पाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश का 'पापड़ का शहर' किसको कहा जाता है.
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राजस्थान में चूरू जिले का सरदारशहर अपने प्रसिद्ध पापड़ उद्योग के लिए जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से यहां की महिलाएं अपने कुटीर उद्योगों के माध्यम से चलाती हैं.
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सरदारशहर के पापड़ सिर्फ एक खाद्य पदार्थ के साथ यहां परंपरा, मेहनत और स्वाद की पहचान हैं. खास तौर पर मूंग दाल के पापड़ यहां की पहचान बन चुके हैं, जो देश-विदेश तक फेमस हैं.
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सरदारशहर के पापड़ न केवल राजस्थान में बल्कि देश-विदेश में भी अपनी अनूठी गुणवत्ता और स्वाद के लिए फेमस हैं. यहां के पापड़ का स्वाद लोगों की जुबान पर टिका हुआ है.
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सरदारशहर की महिलाओं द्वारा दशकों से पापड़ बनाने का काम किया जा रहा है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है.
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यहां के पापड़ अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक नुस्खे यानी अलग मसालों से तैयार किए जाते हैं. इनका स्वाद पूरे देश के साथ विदेशों में मशहूर हैं.
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यह शहर पापड़ उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है, जहां घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर पापड़ बनाए और बेचे जाते हैं. यहां पर कई तरह के पापड़ बनाए जाते हैं जैसे मूंग, चना, आलू आदि.
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सरदारशहर की गर्म और सूखी जलवायु पापड़ सुखाने के लिए एकदम सही मानी जाती है. यही वजह है कि यहां के पापड़ कुरकुरे और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं.