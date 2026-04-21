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क्या आपको पता है राजस्थान के कौन-सा शहर नमक से बना है?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 21, 2026, 04:36 PM|Updated: Apr 21, 2026, 04:36 PM

Rajasthan News: राजस्थान में खास जगह हैं, जहां लोग घूमने के लिए आते हैं. ऐसे में आज हम आपको प्रदेश के एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको नमक का शहर कहा जाता है. 
 

Namak ka shehar1/6
राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर सांभर को 'नमक शहर' कहा जाता है. यहां भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील और एक सदी पुरानी नमक ट्रेन है.
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यहां पर आपको पारंपरिक नमक बनाने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी. साथ ही प्रवासी पक्षी देख सकते हैं. इसके अलावा प्राचीन शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं.
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ये शहर अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है. इसके साथ ही यह प्राचीन काल से ही नमक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.
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सांभर झील एक हजार से ज्यादा सालों से भारत के नमक उत्पादन इतिहास का अभिन्न अंग रही है. सांभर झील लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है.
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आज के समय में सांभर का नमक पूरे भारत के घरों और उद्योगों तक जाता है, जिससे इसे देश के औद्योगिक इतिहास में एक खास स्थान मिला है.
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सांभर झील मौसम के अनुसार अपना रंग बदलती है. गर्मा में कुछ हिस्से सूख जाते हैं, जिससे नमक के मैदान दिखाई देते हैं. यहां की सबसे खास बात सौ साल पुरानी 'नमक ट्रेन' है.
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