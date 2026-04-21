/क्या आपको पता है राजस्थान के कौन-सा शहर नमक से बना है?

Published: Apr 21, 2026, 04:36 PM | Updated: Apr 21, 2026, 04:36 PM

Rajasthan News: राजस्थान में खास जगह हैं, जहां लोग घूमने के लिए आते हैं. ऐसे में आज हम आपको प्रदेश के एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको नमक का शहर कहा जाता है.

