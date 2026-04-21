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क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 21, 2026, 06:39 PM|Updated: Apr 21, 2026, 06:39 PM

Rajasthan Jeera City: राजस्थान में जीरा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जालोर है, जिसे ‘जीरा कटोरा’ कहा जाता है. जोधपुर, बाड़मेर, नागौर और पाली भी प्रमुख क्षेत्र हैं. राज्य देश के 60–70% जीरे का उत्पादन करता है, जबकि सिरोही प्रमुख जीरा मंडी मानी जाती है.

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राजस्थान को खेती और मसालों के उत्पादन के लिए पूरे देश में खास पहचान मिली हुई है. यहां की सूखी जलवायु कई फसलों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम जीरे का आता है. खास बात यह है कि जीरे की खुशबू और गुणवत्ता के कारण राजस्थान का जीरा देश-विदेश तक पहुंचता है.
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राज्य में जीरे का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र जालोर जिला माना जाता है. इसे कई लोग ‘जीरा कटोरा’ यानी Cumin Bowl भी कहते हैं. यहां की मिट्टी और मौसम जीरे की खेती के लिए बेहद उपयुक्त हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाला जीरा तैयार होता है.
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इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के कई जिले भी जीरे के बड़े उत्पादक हैं. जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और पाली जैसे क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर जीरे की खेती होती है. इन इलाकों में किसान लंबे समय से इस फसल पर निर्भर हैं और इसे अपनी आमदनी का मुख्य स्रोत मानते हैं.
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कुछ अन्य जिलों जैसे सिरोही में भी जीरे की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है. यहां का जीरा अपनी सुगंध और गुणवत्ता के लिए बाजार में खास मांग रखता है. यही कारण है कि सिरोही को जीरे की प्रमुख मंडियों में गिना जाता है.
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आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश के कुल जीरा उत्पादन का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले ही पैदा करता है. यह आंकड़ा बताता है कि जीरा उत्पादन में राजस्थान की भूमिका कितनी अहम है और यहां के किसान इस फसल पर कितना निर्भर हैं.
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देखा जाए तो राजस्थान का जीरा न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, बल्कि देश की मसाला जरूरतों को पूरा करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है. जालोर और आसपास के जिलों की मेहनत ही है जो राजस्थान को जीरे का सबसे बड़ा केंद्र बनाती है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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