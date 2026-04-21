/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

1 /7

राजस्थान को खेती और मसालों के उत्पादन के लिए पूरे देश में खास पहचान मिली हुई है. यहां की सूखी जलवायु कई फसलों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम जीरे का आता है. खास बात यह है कि जीरे की खुशबू और गुणवत्ता के कारण राजस्थान का जीरा देश-विदेश तक पहुंचता है.