/क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'मंगोड़ी का गांव'?

Rajasthan News: मंगोड़ी राजस्थान की एक पारंपरिक सब्जी है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी पसंद करते हैं. यहां के मंगोड़ी की सब्जी खाने के बाद लोग उसके टेस्ट को भूलते नहीं हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश का 'मंगोड़ी का गांव' किसको कहा जाता है.
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मंगोड़ी एक पारंपरिक राजस्थानी धूप में सुखाई गई दाल की पकौड़ी है, जो पिसी हुई मूंग दाल और मसालों से बनाई जाती है. ये साल भर तक इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती है.
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मंगोड़ी बनाने के लिए मूंग दाल को भिगोकर, इसे गाढ़े पेस्ट में पीसकर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में आकार देकर और पूरी तरह सूखने तक 2-3 दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता है. एक बार सूखने के बाद, उन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में एक साल तक रखा जा सकता है.
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राजस्थान में झुंझुनूं जिले के महनसर गांव अपनी मूंग दाल की मंगोड़ी के लिए काफी प्रसिद्ध है. यहां की मंगोड़ी देश के राज्यों में बनाई और खाई जाती है, जिसका टेस्ट लोगों को काफी पसंद है.
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महनसर गांव की महिलाओं द्वारा बनाई गई मंगोड़ी बहुत प्रसिद्ध हैं. इसके अलावा जयपुर में भी कई लोग पारंपरिक तरीके से मूंग दाल बड़ी या मंगोड़ी बनाते हैं.
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मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर और आसपास के शुष्क क्षेत्रों में मंगोड़ी की सब्जी एक पारंपरिक और पसंदीदा व्यंजन है.मंगोड़ी की सब्जी का अपना अनोखा स्वाद होता है.
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मंगोडी की सब्जी कई तरीके से बनाई और खाई जाती है. जैसे कुछ लोग टमाटर और प्याज डालकर बनाते हैं, तो कई लोग इसको हींग और जीरे का तड़का लगाकर बनाते हैं.