/क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'मंगोड़ी का गांव'?

Rajasthan News: मंगोड़ी राजस्थान की एक पारंपरिक सब्जी है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी पसंद करते हैं. यहां के मंगोड़ी की सब्जी खाने के बाद लोग उसके टेस्ट को भूलते नहीं हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश का 'मंगोड़ी का गांव' किसको कहा जाता है.

