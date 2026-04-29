Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'मंगोड़ी का गांव'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'मंगोड़ी का गांव'?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 29, 2026, 08:52 PM|Updated: Apr 29, 2026, 08:52 PM

Rajasthan News: मंगोड़ी राजस्थान की एक पारंपरिक सब्जी है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी पसंद करते हैं. यहां के मंगोड़ी की सब्जी खाने के बाद लोग उसके टेस्ट को भूलते नहीं हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा  रहे हैं कि प्रदेश का 'मंगोड़ी का गांव' किसको कहा जाता है.  
 

Mangodi ka Gaon1/6
मंगोड़ी एक पारंपरिक राजस्थानी धूप में सुखाई गई दाल की पकौड़ी है, जो पिसी हुई मूंग दाल और मसालों से बनाई जाती है. ये साल भर तक इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती है.
Mangodi ka Gaon2/6
मंगोड़ी बनाने के लिए मूंग दाल को भिगोकर, इसे गाढ़े पेस्ट में पीसकर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में आकार देकर और पूरी तरह सूखने तक 2-3 दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता है. एक बार सूखने के बाद, उन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में एक साल तक रखा जा सकता है.
Mangodi ka Gaon3/6
राजस्थान में झुंझुनूं जिले के महनसर गांव अपनी मूंग दाल की मंगोड़ी के लिए काफी प्रसिद्ध है. यहां की मंगोड़ी देश के राज्यों में बनाई और खाई जाती है, जिसका टेस्ट लोगों को काफी पसंद है.
Mangodi ka Gaon4/6
महनसर गांव की महिलाओं द्वारा बनाई गई मंगोड़ी बहुत प्रसिद्ध हैं. इसके अलावा जयपुर में भी कई लोग पारंपरिक तरीके से मूंग दाल बड़ी या मंगोड़ी बनाते हैं.
Mangodi ka Gaon5/6
मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर और आसपास के शुष्क क्षेत्रों में मंगोड़ी की सब्जी एक पारंपरिक और पसंदीदा व्यंजन है.मंगोड़ी की सब्जी का अपना अनोखा स्वाद होता है.
Mangodi ka Gaon6/6
मंगोडी की सब्जी कई तरीके से बनाई और खाई जाती है. जैसे कुछ लोग टमाटर और प्याज डालकर बनाते हैं, तो कई लोग इसको हींग और जीरे का तड़का लगाकर बनाते हैं.
Tags:
Rajasthan news
jhunjhunu news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिरोही में रात का खौफनाक कांड! रॉयल्टी कांटे पर बवाल, मैनेजर को कुचलने की कोशिश

सिरोही में रात का खौफनाक कांड! रॉयल्टी कांटे पर बवाल, मैनेजर को कुचलने की कोशिश

rajasthan crime news
2

Neet Exam 2026: सीकर में बनाए गए 102 केंद्र, सुरक्षा और हीटवेव से बचाव के लिए रहेंगे विशेष इंतजाम

Sikar News
3

यहां पढ़ें साइबर क्राइम से बचने के 'गोल्डन रूल्स', ठगी करने के लिए अधिकारियों के नाम-फोटो हो रहे इस्तेमाल

rajasthan crime
4

Dholpur News: 20 हजार का इनामी बदमाश राजकोट से हुआ गिरफ्तार, 2 साल से था फरार

rajasthan crime
5

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, अब रात की बजाय दिन में सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली

rajasthan news