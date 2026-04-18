/क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

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राजस्थान अपने खास खान-पान और मसालों के लिए जाना जाता है, और इन्हीं में जोधपुर जिले का मथानिया क्षेत्र लाल मिर्च के लिए देश-दुनिया में अलग पहचान रखता है. मथानिया की लाल मिर्च अपने तीखेपन, गहरे लाल रंग और खास स्वाद के कारण बेहद मशहूर है. यही वजह है कि यह मिर्च न केवल राजस्थान बल्कि विदेशों तक भी निर्यात की जाती है.