/क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

Rajasthan Mirch City: जोधपुर का मथानिया क्षेत्र अपनी तीखी और गहरे लाल रंग वाली मिर्च के लिए देश-विदेश में मशहूर है. इसका उपयोग लाल मांस और चटनियों में होता है. वहीं नागौर का मिर्ची बाजार व्यापार का प्रमुख केंद्र है, जहां किसानों को अच्छा दाम मिलता है.
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राजस्थान अपने खास खान-पान और मसालों के लिए जाना जाता है, और इन्हीं में जोधपुर जिले का मथानिया क्षेत्र लाल मिर्च के लिए देश-दुनिया में अलग पहचान रखता है. मथानिया की लाल मिर्च अपने तीखेपन, गहरे लाल रंग और खास स्वाद के कारण बेहद मशहूर है. यही वजह है कि यह मिर्च न केवल राजस्थान बल्कि विदेशों तक भी निर्यात की जाती है.
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जोधपुर शहर से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर स्थित मथानिया गांव इस खास मिर्च का प्रमुख उत्पादन केंद्र है. यहां की जलवायु और मिट्टी इस फसल के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिससे मिर्च की गुणवत्ता बेहतर होती है. स्थानीय किसान वर्षों से इस मिर्च की खेती कर रहे हैं और इसे अपनी पहचान बना चुके हैं.
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मथानिया लाल मिर्च का सबसे ज्यादा उपयोग पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों में होता है. खास तौर पर “लाल मांस” और तीखी चटनियों में इसका इस्तेमाल स्वाद को और बढ़ा देता है. इसके अलावा सूखी मिर्च और अचार बनाने में भी इसकी मांग काफी अधिक रहती है. इसका रंग और तीखापन खाने को अलग ही पहचान देता है.
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इस मिर्च की एक खास बात यह भी है कि इसे पारंपरिक तरीकों से उगाया जाता है. कई किसान अभी भी जैविक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता और शुद्धता बनी रहती है. यही कारण है कि बाजार में मथानिया मिर्च को एक प्रीमियम उत्पाद के रूप में देखा जाता है.
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राजस्थान में मिर्च के व्यापार की बात करें तो नागौर जिले का मिर्ची बाजार भी काफी प्रसिद्ध है. यहां बड़ी मात्रा में मिर्च की खरीद-फरोख्त होती है और अलग-अलग क्षेत्रों से व्यापारी यहां पहुंचते हैं. इससे किसानों को अपनी उपज का अच्छा दाम मिलने में मदद मिलती है.
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बता दें कि मथानिया की लाल मिर्च राजस्थान की पहचान बन चुकी है. इसकी बढ़ती मांग और खासियत इसे देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अलग स्थान दिला रही है. आने वाले समय में इसके उत्पादन और व्यापार के और विस्तार की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं.
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