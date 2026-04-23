/'धनिया का शहर' कहलाता राजस्थान का ये इलाका, यहां उगती है देश की सबसे बेहतरीन धनिया!

Rajasthan Dhaniya City: राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र (कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी) देश का सबसे बड़ा धनिया उत्पादक है. यहां से 80% से ज्यादा उत्पादन होता है. रामगंजमंडी एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी है और कोटा सबसे अग्रणी जिला माना जाता है.
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राजस्थान में धनिया की खेती बड़े पैमाने पर होती है और इसमें सबसे अहम नाम कोटा संभाग का आता है. कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिले मिलकर राज्य के धनिया उत्पादन का बड़ा हिस्सा तैयार करते हैं.
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कृषि जानकारों के अनुसार राजस्थान देश का सबसे बड़ा धनिया उत्पादक राज्य है. यहां का हाड़ौती क्षेत्र इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. इसी वजह से यहां धनिया की खेती बड़े स्तर पर की जाती है और उत्पादन भी अच्छा होता है.
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कोटा जिला धनिया उत्पादन में सबसे आगे है. यहां की मिट्टी और मौसम धनिया की फसल के लिए काफी अनुकूल हैं. यही कारण है कि यहां पैदावार लगातार अच्छी रहती है और किसानों को इसका फायदा भी मिलता है.
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रामगंजमंडी, जो कोटा जिले में आता है, एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी के रूप में जाना जाता है. यहां दूर-दूर से व्यापारी धनिया खरीदने और बेचने के लिए आते हैं. यह मंडी पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है.
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कोटा के अलावा बारां, झालावाड़ और बूंदी जिले भी धनिया उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इन इलाकों में भी किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में धनिया की खेती की जाती है, जिससे स्थानीय बाजारों में अच्छी आपूर्ति बनी रहती है.
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बता दें कि राजस्थान के धनिया उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सिर्फ हाड़ौती क्षेत्र से आता है. यही वजह है कि इस क्षेत्र को धनिया उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और यहां की मंडी देश ही नहीं, बल्कि एशिया स्तर पर भी खास पहचान रखती है.
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