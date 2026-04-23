/'धनिया का शहर' कहलाता राजस्थान का ये इलाका, यहां उगती है देश की सबसे बेहतरीन धनिया!

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बता दें कि राजस्थान के धनिया उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सिर्फ हाड़ौती क्षेत्र से आता है. यही वजह है कि इस क्षेत्र को धनिया उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और यहां की मंडी देश ही नहीं, बल्कि एशिया स्तर पर भी खास पहचान रखती है.