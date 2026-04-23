Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /'धनिया का शहर' कहलाता राजस्थान का ये इलाका, यहां उगती है देश की सबसे बेहतरीन धनिया!

'धनिया का शहर' कहलाता राजस्थान का ये इलाका, यहां उगती है देश की सबसे बेहतरीन धनिया!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 23, 2026, 07:14 PM|Updated: Apr 23, 2026, 07:14 PM

Rajasthan Dhaniya City: राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र (कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी) देश का सबसे बड़ा धनिया उत्पादक है. यहां से 80% से ज्यादा उत्पादन होता है. रामगंजमंडी एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी है और कोटा सबसे अग्रणी जिला माना जाता है.

Rajasthan Dhaniya City1/7
राजस्थान में धनिया की खेती बड़े पैमाने पर होती है और इसमें सबसे अहम नाम कोटा संभाग का आता है. कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिले मिलकर राज्य के धनिया उत्पादन का बड़ा हिस्सा तैयार करते हैं.
Rajasthan Dhaniya City2/7
कृषि जानकारों के अनुसार राजस्थान देश का सबसे बड़ा धनिया उत्पादक राज्य है. यहां का हाड़ौती क्षेत्र इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है. इसी वजह से यहां धनिया की खेती बड़े स्तर पर की जाती है और उत्पादन भी अच्छा होता है.
Rajasthan Dhaniya City3/7
कोटा जिला धनिया उत्पादन में सबसे आगे है. यहां की मिट्टी और मौसम धनिया की फसल के लिए काफी अनुकूल हैं. यही कारण है कि यहां पैदावार लगातार अच्छी रहती है और किसानों को इसका फायदा भी मिलता है.
Rajasthan Dhaniya City4/7
रामगंजमंडी, जो कोटा जिले में आता है, एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी के रूप में जाना जाता है. यहां दूर-दूर से व्यापारी धनिया खरीदने और बेचने के लिए आते हैं. यह मंडी पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है.
Rajasthan Dhaniya City5/7
कोटा के अलावा बारां, झालावाड़ और बूंदी जिले भी धनिया उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इन इलाकों में भी किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में धनिया की खेती की जाती है, जिससे स्थानीय बाजारों में अच्छी आपूर्ति बनी रहती है.
Rajasthan Dhaniya City6/7
बता दें कि राजस्थान के धनिया उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सिर्फ हाड़ौती क्षेत्र से आता है. यही वजह है कि इस क्षेत्र को धनिया उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और यहां की मंडी देश ही नहीं, बल्कि एशिया स्तर पर भी खास पहचान रखती है.
Rajasthan Dhaniya City7/7
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Tags:
rajasthan news
kota news
rajasthan quiz

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चुरू में मौत का तांडव! दो गाड़ियों की भीषण भिड़ंत में 3 लोग जिंदा जले, 5 की हालत नाजुक

चुरू में मौत का तांडव! दो गाड़ियों की भीषण भिड़ंत में 3 लोग जिंदा जले, 5 की हालत नाजुक

churu news

2

शादी का जश्न बना मातम! बिनौले में युवक की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार

dungarpur news
3

'महिलाओं के हक से खिलवाड़!' BJP नेत्री सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पर हमला, महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरा

Sawai Madhopur News
4

जयपुर से लेकर अजमेर तक नारी शक्ति बिल पर बवाल! BJP कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन

jaipur news
5

जनगणना 2027 की तैयारी तेज, जयपुर में डिजिटल हाउस लिस्टिंग 1 मई से शुरू

Rajasthan Census 2027