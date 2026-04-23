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क्या आपको पता है राजस्थान में किन इलाकों को कहा जाता है 'सांगरी के शहर'?
Published: Apr 23, 2026, 01:33 PM|Updated: Apr 23, 2026, 01:33 PM
Rajasthan News: राजस्थान में सांगरी की सब्जी से लेकर अचार बनाए जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि प्रदेश में सांगरी के शहर कौन से कहलाते हैं. यहां सबसे ज्यादा सांगरी उगती है.
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राजस्थान में सांगरी यानी खेजड़ी की फली सबसे अधिक जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाकों में होती है. इन इलाकों को 'सांगरी के शहर' के नाम से जाना जाता है.
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सांगरी मुख्य रूप से थार मरुस्थल के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, जहां अन्य वनस्पतियां नहीं उगती हैं. यह प्रोटीन से भरपूर है और अप्रैल से जून के बीच फलती है.
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सांगरी रेगिस्तान के खेजड़ी के पेड़ पर लगने वाली फलियां हैं, जिसके इस्तेमाल प्रसिद्ध राजस्थानी सब्जी बनाने के लिए किया जाता है. ये काफी शोक से खाई जाती है.
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राजस्थान की यह सूखी सब्जी देश के साथ पूरी दुनिया में फेमस है. यह एक ऐसी सब्जी है, जिसकी कीमत काजू-बादाम से भी ज्यादा है.
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सांगरी की सब्जी को अजवाइन, जीरा, हल्दी और लाल मिर्च के दमदार मसाले डालकर पकाया जाता है. यह सब्जी बेहद चटपटी और स्वादिष्ट होती है.
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सांगरी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है. सांगरी सब्जी बहुत महंगी है. वर्तमान में इसकी कीमत 1200 रुपये किलो है.
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ये सब्जी मारवाड़ी शादी समारोह में खासतौर पर बनवाया जाता है और ये यहां के पारंपरिक खाने का हिस्सा है. इस सब्जी को बाजरे की रोटी, पूरी, रोटी के साथ खाया जाता है.