/क्या आपको पता है राजस्थान में किन इलाकों को कहा जाता है 'सांगरी के शहर'?

Published: Apr 23, 2026, 01:33 PM | Updated: Apr 23, 2026, 01:33 PM

Rajasthan News: राजस्थान में सांगरी की सब्जी से लेकर अचार बनाए जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि प्रदेश में सांगरी के शहर कौन से कहलाते हैं. यहां सबसे ज्यादा सांगरी उगती है.

