/क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा इलाका कहलाता है 'मेथी की राजधानी'?

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राजस्थान में मेथी की खेती को लेकर अक्सर नागौर जिले का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन जब इन दावों को अलग-अलग कृषि रिपोर्ट्स और सरकारी आँकड़ों के आधार पर देखा जाए, तो तस्वीर थोड़ी और साफ नजर आती है. सच यह है कि राजस्थान देश में मेथी उत्पादन के मामले में सबसे आगे रहने वाले राज्यों में गिना जाता है, लेकिन इसका उत्पादन सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है.