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क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा इलाका कहलाता है 'मेथी की राजधानी'?

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 25, 2026, 07:37 PM|Updated: Apr 25, 2026, 07:37 PM

Rajasthan Methi City: राजस्थान मेथी उत्पादन में अग्रणी राज्य है. नागौर के ताऊसर की पान/कसूरी मेथी प्रसिद्ध है, लेकिन कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में भी खेती होती है. राज्य का कुल उत्पादन करीब 62.89 हजार टन है, जिसमें कई जिलों का योगदान शामिल है.

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राजस्थान में मेथी की खेती को लेकर अक्सर नागौर जिले का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन जब इन दावों को अलग-अलग कृषि रिपोर्ट्स और सरकारी आँकड़ों के आधार पर देखा जाए, तो तस्वीर थोड़ी और साफ नजर आती है. सच यह है कि राजस्थान देश में मेथी उत्पादन के मामले में सबसे आगे रहने वाले राज्यों में गिना जाता है, लेकिन इसका उत्पादन सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है.
Rajasthan Methi City2/7
नागौर जिले को खास तौर पर इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां के ताऊसर गांव और आसपास के इलाकों में उगाई जाने वाली मेथी की खुशबू और गुणवत्ता अलग ही मानी जाती है. स्थानीय स्तर पर इसे “पान मेथी” या “कसूरी मेथी” के नाम से भी पहचाना जाता है. यही वजह है कि यहां की मेथी की मांग देश ही नहीं, विदेशों तक रहती है.
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हालांकि यह कहना कि राजस्थान में मेथी का सबसे ज्यादा उत्पादन केवल नागौर में ही होता है, पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता. राज्य के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जैसे जिलों में भी बड़े पैमाने पर मेथी की खेती होती है और कई इलाकों में यह किसानों की प्रमुख फसल में शामिल है. उत्पादन पूरे राज्य में फैला हुआ है.
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कृषि आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में मेथी का कुल उत्पादन करीब 62.89 हजार टन के आसपास बताया जाता है. इसमें अलग-अलग जिलों का योगदान शामिल होता है. राज्य की जलवायु और रेतीली से लेकर उपजाऊ मिट्टी तक, हर तरह की परिस्थितियों में मेथी की खेती संभव है, यही इसकी बड़ी खासियत है.
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नागौर की मेथी को खास बनाने वाली बात इसकी मिट्टी और पारंपरिक खेती का तरीका है. यहां की रेतीली जमीन में उगने वाली मेथी में एक अलग तरह की सुगंध और स्वाद पाया जाता है, जिसके कारण इसे “कसूरी मेथी” के रूप में बाजार में अलग पहचान मिली हुई है. कई जगहों पर छोटी-छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी काम करती हैं, जहां इसे सुखाकर और पैक करके आगे भेजा जाता है.
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बता दें कि राजस्थान मेथी उत्पादन में देश के प्रमुख राज्यों में जरूर शामिल है, और नागौर इसकी एक मजबूत पहचान है. लेकिन सच्चाई यह है कि यह उत्पादन सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि पूरे राज्य की मेहनत का नतीजा है, जहां हर क्षेत्र अपनी भूमिका निभाता है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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