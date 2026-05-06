/क्या आपको पता है राजस्थान में कहां हैं चंदन के पेड़?

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ऐसे में प्रदेश में चंदन के पेड़ों के संरक्षण और विस्तार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. इसके चलते राजस्थान सरकार ने अरावली की पहाड़ियों और आदिवासी इलाकों में चंदन के जंगल विकसित करने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू करने जा रहे हैं.