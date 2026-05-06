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क्या आपको पता है राजस्थान में कहां हैं चंदन के पेड़?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 06, 2026, 02:04 PM|Updated: May 06, 2026, 04:00 PM

Rajasthan News: राजस्थान को शुष्क और रेगिस्तानी जलवायु के लिए जाना जाता है लेकिन इसके बावजूद यहां चंदन के पेड़ पाए जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश में चंदन के पेड़ कहा पाए जाते हैं. 
 

sandalwood trees found in Rajsamand1/6
चंदन की लकड़ी और तेल बहुत महंगे होते हैं, जो दक्षिण भारत में ज्यादा मिलता है. इसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी चंदन की लकड़ी मिलती है.
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भारत में सबसे ज्यादा चंदन (सफेद चंदन) के पेड़ कर्नाटक में पाए जाते हैं, इसे भारत का 'चंदन राज्य' भी कहा जाता है。कर्नाटक के मैसूरु शहर में इसकी खुशबूदार लकड़ी और कुटीर उद्योगों के लिए'चंदन का शहर' कहा जाता है.
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राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में चंदन के पेड़ अधिक मिलते हैं. प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में चंदन के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि यहां का वातावरण थोड़ा नम और हरियाली वाले होते हैं.
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वहीं, उदयपुर के पास स्थित ऐतिहासिक हल्दीघाटी और खमनोर राजसमंद इलाके में पहले से ही सफेद चंदन के पेड़ पाए जाते हैं.
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ऐसे में प्रदेश में चंदन के पेड़ों के संरक्षण और विस्तार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. इसके चलते राजस्थान सरकार ने अरावली की पहाड़ियों और आदिवासी इलाकों में चंदन के जंगल विकसित करने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू करने जा रहे हैं.
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इसके चलते कुछ इलाकों में किसानों को भी चंदन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. चंदन एक महंगी फसल हैं, जिससे अच्छी कमाई की जा सकती है.
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