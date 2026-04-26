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क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 26, 2026, 06:36 PM|Updated: Apr 26, 2026, 06:36 PM

Rajasthan News: राजस्थान का खान-पान अपने चटपटे, देसी घी से भरपूर और अनूठे स्वादों के लिए विश्व फेमस है. इसके साथ ही यहां अचार भी काफी पसंद किया जाता है. ऐसे में जानिए 'अचार का गांव' किस गांव को कहा जाता है. 
 

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राजस्थान में अचार के लिए सबसे फेमस जगह सीकर जिले का चिराना गांव है. ऐसे में इसको 'अचार का गांव' के नाम से भी जाना जाता है.
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जिले के लोहार्गल के पास स्थित चिराना गांव अपने खट्टे-मीठे कैरी के अचार के लिए पूरे देश में फेमस है. यहां लगभग 70 आम के बाग हैं, जिनसे हर साल हजारों क्विंटल अचार बनाए जाते हैं.
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इस गांव का अचार बिना सिरके के पारंपरिक मसालों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो इसे विशेषता है. इसकी सुगंध और स्वाद इसको खास बनाते हैं. पारंपरिक मसालों से मेथी, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, सौंफ और कलौंजी का उपयोग किया जाता है.
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चिराना गांव अचार निर्माण का हब बन चुका है, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिलता है. साथ ही ये गांव पूरे देश में पहचान रखता है. इसी वजह से लोहार्गल आने वाले लोग यहां से अचार जरूर खरीदकर लेकर जाते हैं.
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चिराना गांव में एक पूरे सीजन में कैरी से बनने वाले अचार की मांग इतनी होती हैं कि आस-पास के गांवों में भी यह काम बड़े स्तर पर होता है.
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चिराना गांव में बनने वाले इस अचार की सप्लाई शेखावाटी के साथ जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोलकाता और सूरत जैसे बड़े शहरों तक की जाती है.
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