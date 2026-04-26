/क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

3 /6

इस गांव का अचार बिना सिरके के पारंपरिक मसालों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो इसे विशेषता है. इसकी सुगंध और स्वाद इसको खास बनाते हैं. पारंपरिक मसालों से मेथी, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, सौंफ और कलौंजी का उपयोग किया जाता है.