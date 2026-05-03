/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'सौंफ का शहर'?

Rajasthan News: राजस्थानी खाने में कई तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खाने में काफी स्वाद बढ़ जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश का 'सौंफ का शहर' किसको कहा जाता है.
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सौंफ एक मसाला है, जिसका इस्तेमाल उपयोग मुंह को शुद्ध करने और घरेलू औषधि के रूप में होता आ रहा है. इसका पौधा लगभग एक मीटर ऊंचा और सुगन्धित होता है.
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सिरोही जिले को 'सौंफ का शहर' कहा जाता है क्योंकि यहां एशिया की सबसे बेहतरीन और खुशबूदार सौंफ की पैदावार होती है.
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वहीं, सिरोही के अलावा प्रदेश के नागौर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में सौंफ की खेती की जाती है。
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सिरोही के आबू और सिरोही क्षेत्रों में उगाई जाने वाली सौंफ अपनी खास महक और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है. यहां की सौंफ देश-विदेश के बाजारों में बेची जाती हैं. सौंफ की फसल के लिए बुवाई का सबसे सही समय सितंबर-अक्टूबर का महीना माना जाता है.
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राजस्थान की जलवायु और शुष्क परिस्थितियों को देखते हुए कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा RF-205, RF-125, RF-290, और NRCSS-AF1 जैसी उन्नत किस्में विकसित की गई हैं. सिरोही क्षेत्र की 'आबू सौंफ' अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए काफी फेमस है.
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भारत विश्व में सौंफ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है。भारत में गुजरात पहले स्थान पर और राजस्थान दूसरे स्थान पर है. जानकारी के अनुसार, सौंफ खाने से पाचन सुधरता है, कब्ज और एसिडिटी में राहत मिलती है और यह वजन कम करने में मदद करती है.