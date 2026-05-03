/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'सौंफ का शहर'?

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सिरोही के आबू और सिरोही क्षेत्रों में उगाई जाने वाली सौंफ अपनी खास महक और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है. यहां की सौंफ देश-विदेश के बाजारों में बेची जाती हैं. सौंफ की फसल के लिए बुवाई का सबसे सही समय सितंबर-अक्टूबर का महीना माना जाता है.