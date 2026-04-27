/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'अजवाइन का शहर'?

Rajasthan News: राजस्थान का खाना अपने तीखे मसालों, देसी घी के भरपूर इस्तेमाल और अनूठे स्वाद के लिए फेमस है, जो शुष्क जलवायु के अनुकूल बनाया जाता है. इसके साथ ही खाने में अजवाइन का भी उपयोग किया जाता है. ऐसे में जानिए राजस्थान में'अजवाइन का शहर' किसे कहा जाता है.
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राजस्थान में सोजत (पाली) अपनी बेहतरीन गुणवत्ता वाली अजवाइन और उसकी प्रोसेसिंग के लिए फेमस है. यहां की अजवाइन की खुशबू भारत के कई राज्यों में महकती है.
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प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में भी अजवाइन का काफी उत्पादन और मंडी व्यापार होता है, जो इसे प्रदेश में इस मसाले का एक प्रमुख केंद्र बनाता है.
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राजस्थान, भारत में अजवाइन के 5 उत्पादक राज्यों में से एक माना जाता है. ऐसे में प्रदेश के सोजत की अजवाइन अपनी विशिष्ट सुगंध के लिए पूरे देश में जानी जाती है.
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राजस्थान अजवाइन का प्रमुख उत्पादक है क्योंकि यहां कि शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी इसकी खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है.
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भारतीय घरों में खाना पकाने और पारंपरिक उपचारों में अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता है. कहा जाता है कि पाचन संबंधी समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.
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भारत दुनिया में अजवाइन का सबसे बड़ा उत्पादक है. देश की जलवायु, मिट्टी इस मसाले की खेती के लिए इसे बेहतर मानी जाती है. भारत न केवल घरेलू मांग को पूरा करता है बल्कि कई देशों को अजवाइन का निर्यात भी करता है.
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डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.