/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'अजवाइन का शहर'?

Rajasthan News: राजस्थान का खाना अपने तीखे मसालों, देसी घी के भरपूर इस्तेमाल और अनूठे स्वाद के लिए फेमस है, जो शुष्क जलवायु के अनुकूल बनाया जाता है. इसके साथ ही खाने में अजवाइन का भी उपयोग किया जाता है. ऐसे में जानिए राजस्थान में'अजवाइन का शहर' किसे कहा जाता है.