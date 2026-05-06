/क्या आपको पता है राजस्थानी चाय में क्यों डाली जाती है अजवाइन?

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राजस्थान की अजवाइन चाय काफी पसंद की जाती है. अजवाइन रसोई का एक मसाला है. डिटॉक्स वॉटर बनाने से लेकर पराठे में जबरदस्त स्वाद जोड़ने तक, यह मसाला बहुत काम आता हैं. वहीं, राजस्थान के कुछ हिस्सों में इसे चाय में डाला जाता था. अजवाइन अपने उन गुणों के लिए जानी जाती है, जो प्राकृतिक रूप से पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.