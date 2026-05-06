/क्या आपको पता है राजस्थानी चाय में क्यों डाली जाती है अजवाइन?

भारत में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय के साथ ही होती है. दिन की खुशनुमा शुरुआत से लेकर व्यस्त दिन के अंत तक, एक गर्म प्याला कड़क चाय सब कुछ ठीक कर सकती है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थानी लोग चाय में अजवाइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं.
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राजस्थान की अजवाइन चाय काफी पसंद की जाती है. अजवाइन रसोई का एक मसाला है. डिटॉक्स वॉटर बनाने से लेकर पराठे में जबरदस्त स्वाद जोड़ने तक, यह मसाला बहुत काम आता हैं. वहीं, राजस्थान के कुछ हिस्सों में इसे चाय में डाला जाता था. अजवाइन अपने उन गुणों के लिए जानी जाती है, जो प्राकृतिक रूप से पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
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अजवाइन में प्राकृतिक रूप से थाइमोल पाया जाता है, जो पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है और भोजन के तेजी से पचने में मदद करता है. राजस्थानी खाना मुख्य रूप से मसालेदार और पौष्टिक होता है क्योंकि अधिकांश व्यंजन तेल और घी में तले जाते हैं, जिससे पचाने में कठिनाई होती है.
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यही कारण है कि चाय में एक छोटी चम्मच अजवाइन और अन्य पाचन-अनुकूल मसाले मिलाए जाते थे, जिसे स्नैक्स और कुछ भोजन के साथ पिया जाता था. अजवाइन मिलाने से वसा चयापचय और आंतों के स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे गैस, पेट फूलना और अपच से बचाव होता है.
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अजवाइन राजस्थान की शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में यह बहुत फायदेमंद बताई जाती है. अजवाइन मिलाने से चाय का स्वाद और बेहतर हो जाता है. राजस्थान अजवाइन चाय बनाने की विधि- इसके लिए 1 कप पानी, 1 कप दूध, 2 छोटे चम्मच कड़क काली चाय पत्ती, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 2-3 हरी इलायची (कुटी हुई), 1 छोटा टुकड़ा ताजा अदरक और स्वादानुसार चीनी चाहिए होगी.
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इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालें. अजवाइन के दाने, कुटी हुई इलायची और कुटा हुआ अदरक डालें. फिर पानी को उबालें ताकि मसाले अपनी खुशबू और स्वाद छोड़ सकें. फिर तेज आंच पर लगभग 3-4 मिनट तक पकाए.
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इसके बाद उबलते पानी में काली चाय की पत्तियां डालें और 3-5 मिनट तक उबलने दें. इससे चाय में कड़क चाय का खास स्वाद आ जाता है. दूध डालें और स्वादानुसार चीनी डालें. चाय को मध्यम आंच पर 3-4 मिनट तक उबलने दें. चाय कड़क और गाढ़ी होनी चाहिए.
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चाय को एक बार फिर से तेज उबाल आने दें. इससे चाय का स्वाद और भी बढ़ जाता है. आंच बंद कर दें और चाय को कप में छान लें और गरमागरम परोसें.