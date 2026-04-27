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'तरबूज का कटोरा' कहलाता है राजस्थान का ये जिला, जहां उगता है पूरे भारत का सबसे मीठा तरबूज!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 27, 2026, 05:54 PM|Updated: Apr 27, 2026, 05:54 PM

Watermelon City Rajasthan: राजस्थान में तरबूज की खेती टोंक, बीकानेर, जोधपुर, चुरू और श्रीगंगानगर में बड़े पैमाने पर होती है. यह फल गर्मी में शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देता है. 90% पानी वाला तरबूज सेहत और पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है.

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राजस्थान में गर्मी आते ही बाजारों में फलों की रौनक बढ़ जाती है और इनमें तरबूज सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल बन जाता है. पानी से भरपूर यह फल न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि शरीर को ठंडक भी देता है. वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे गर्मी के मौसम का एक बेहतरीन प्राकृतिक हाइड्रेटर माना जाता है, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है.
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तरबूज में करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है, जो इसे गर्मियों के लिए खास बनाता है. इसमें मौजूद विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं. साथ ही यह पाचन को भी हल्का रखने में मदद करता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि गर्मी में तरबूज का नियमित सेवन शरीर की थकान को कम करने में भी सहायक हो सकता है.
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अगर बात राजस्थान की हो, तो यहां तरबूज की खेती बड़े पैमाने पर होती है. खासकर टोंक (Tonk) जिला इस फसल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे राज्य का प्रमुख तरबूज उत्पादक क्षेत्र माना जाता है. यहां की मिट्टी और मौसम इस फसल के लिए काफी अनुकूल माने जाते हैं.
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इसके अलावा बीकानेर (Bikaner) जिला भी तरबूज उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है. यहां शुष्क जलवायु के बावजूद अच्छी क्वालिटी का तरबूज पैदा होता है, जो बाजारों में काफी पसंद किया जाता है. बीकानेर के किसान गर्मी के मौसम में इस फसल से अच्छी आमदनी भी कमाते हैं.
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जोधपुर (Jodhpur) जिला में भी तरबूज की खेती बड़े स्तर पर की जाती है. यहां की गर्म और सूखी जलवायु इस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है. जोधपुर के कई ग्रामीण इलाकों में तरबूज किसानों की मुख्य नकदी फसल बन चुका है.
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वहीं चुरू (Churu) जिला भी तरबूज उत्पादन के लिए जाना जाता है. यहां अत्यधिक गर्मी के बावजूद तरबूज की खेती सफलतापूर्वक की जाती है. इसके साथ ही श्रीगंगानगर (Sriganganagar) जिला भी इस सूची में शामिल है, जहां सिंचाई सुविधाओं की वजह से तरबूज की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है.
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तरबूज सिर्फ खाने में स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका सुबह या दोपहर के समय माना जाता है. इसे खाली पेट या हल्के भोजन के बाद खाना बेहतर होता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि तरबूज को ठंडा करके या फ्रूट सलाद के रूप में सेवन करना ज्यादा लाभकारी होता है, जिससे शरीर को ठंडक और ताजगी दोनों मिलती है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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