/'तरबूज का कटोरा' कहलाता है राजस्थान का ये जिला, जहां उगता है पूरे भारत का सबसे मीठा तरबूज!

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राजस्थान में गर्मी आते ही बाजारों में फलों की रौनक बढ़ जाती है और इनमें तरबूज सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल बन जाता है. पानी से भरपूर यह फल न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि शरीर को ठंडक भी देता है. वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे गर्मी के मौसम का एक बेहतरीन प्राकृतिक हाइड्रेटर माना जाता है, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है.