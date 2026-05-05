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राजस्थान की गर्मियों में इन फलों का है राज, तपती धूप में मिलती है जबरदस्त ठंडक!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 05, 2026, 06:57 PM|Updated: May 05, 2026, 06:57 PM

Rajasthan Summer Fruits: राजस्थान में गर्मियों के दौरान तरबूज, खरबूजा, काकड़िया, आम और फालसा जैसे फल खूब खाए जाते हैं. ये शरीर को ठंडक देते हैं और पानी की कमी पूरी करते हैं. तरबूज और खरबूजा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, जो गर्मी से राहत दिलाने में मदद करते हैं.

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राजस्थान में गर्मियों की शुरुआत होते ही बाजारों में ठंडक देने वाले फलों की मांग बढ़ जाती है. तेज धूप और लू के बीच लोग ऐसे फल ज्यादा पसंद करते हैं जो शरीर को ठंडा रखें और पानी की कमी को पूरा करें. इसी वजह से इस मौसम में कुछ खास फल हर घर की पहली पसंद बन जाते हैं.
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गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जो फल खाया जाता है, वो है तरबूज. यह फल लगभग हर जगह आसानी से मिल जाता है और इसमें करीब 90 से 92 प्रतिशत तक पानी होता है. यही वजह है कि इसे खाने से शरीर में तुरंत ताजगी और ठंडक महसूस होती है. गांव हो या शहर, तरबूज हर जगह गर्मियों का सबसे सस्ता और लोकप्रिय फल माना जाता है.
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इसके बाद खरबूजे की भी खूब मांग रहती है. इसे पाचन के लिए अच्छा माना जाता है और यह हल्का मीठा स्वाद देता है. दोपहर के समय या खाने के बाद इसे खाना लोग काफी पसंद करते हैं. कई घरों में इसे रोजाना के फल के तौर पर भी शामिल किया जाता है.
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राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में एक और खास फल मिलता है, जिसे काकड़िया या ककड़ी कहा जाता है. यह देखने में खीरे जैसा होता है और इसमें भी काफी मात्रा में पानी पाया जाता है. लोग इसे सीधे नमक लगाकर खाते हैं, जिससे शरीर को तुरंत ठंडक मिलती है. गर्म हवाओं के बीच यह फल लोगों को काफी राहत देता है.
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फलों के राजा आम की बात न हो तो गर्मियों की चर्चा अधूरी लगती है. राजस्थान में भी आम का मौसम आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है. आम को लोग अलग-अलग तरीकों से खाते हैं-कोई सीधे खाता है तो कोई इसका जूस या आमरस बनाकर इस्तेमाल करता है. इसका मीठा स्वाद हर उम्र के लोगों को पसंद आता है.
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इसके अलावा फालसा भी एक ऐसा फल है जो गर्मियों में खास तौर पर खाया जाता है. यह छोटा सा फल खट्टा-मीठा स्वाद देता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है. ग्रामीण इलाकों में इसे खूब पसंद किया जाता है और कई जगहों पर यह सड़क किनारे भी बिकता नजर आ जाता है.
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इन सभी फलों की खास बात यह है कि ये सिर्फ स्वाद ही नहीं देते, बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करते हैं. गर्मी में जब शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है, तब ये फल पानी की कमी को पूरा करते हैं और कमजोरी से बचाते हैं.
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