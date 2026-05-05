/राजस्थान की गर्मियों में इन फलों का है राज, तपती धूप में मिलती है जबरदस्त ठंडक!

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गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जो फल खाया जाता है, वो है तरबूज. यह फल लगभग हर जगह आसानी से मिल जाता है और इसमें करीब 90 से 92 प्रतिशत तक पानी होता है. यही वजह है कि इसे खाने से शरीर में तुरंत ताजगी और ठंडक महसूस होती है. गांव हो या शहर, तरबूज हर जगह गर्मियों का सबसे सस्ता और लोकप्रिय फल माना जाता है.