/क्या आप जानते हैं? यूपी-पंजाब नहीं, ये राज्य है राजस्थान का असली पड़ोसी नंबर 1!

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मध्य प्रदेश के साथ इस लंबी सीमा के कारण दोनों राज्यों के बीच व्यापार, परिवहन और सांस्कृतिक संबंध काफी गहरे हैं. सीमावर्ती इलाकों में लोगों के बीच रोजमर्रा का संपर्क बना रहता है, जिससे क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलती है. यही कारण है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यह सीमा न सिर्फ भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जाती है.