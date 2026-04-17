/क्या आप जानते हैं? यूपी-पंजाब नहीं, ये राज्य है राजस्थान का असली पड़ोसी नंबर 1!

Rajasthan Longest Border Sharing State: राजस्थान पांच राज्यों से घिरा है, जिनमें मध्य प्रदेश के साथ इसकी सबसे लंबी करीब 1,600 किमी सीमा लगती है. दक्षिण-पूर्व में स्थित इस सीमा से 10 जिले जुड़े हैं. अन्य राज्यों हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं.
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राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का एक प्रमुख राज्य है, जिसकी सीमाएं कई राज्यों से जुड़ी हुई हैं. खास बात यह है कि राजस्थान की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है. यह सीमा करीब 1,600 किलोमीटर लंबी मानी जाती है और राज्य के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में फैली हुई है. इस लंबे बॉर्डर के कारण दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव भी काफी मजबूत देखा जाता है.
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राजस्थान कुल पांच राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है. इनमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं. इन सभी राज्यों के साथ सीमा जुड़ने के कारण राजस्थान का भौगोलिक और प्रशासनिक महत्व और भी बढ़ जाता है. हर राज्य के साथ जुड़ी सीमा अपने आप में अलग पहचान और विशेषताएं रखती है.
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सबसे पहले हरियाणा की बात करें तो राजस्थान की सीमा उत्तर-पूर्व दिशा में हरियाणा से मिलती है. यह क्षेत्र मुख्य रूप से शेखावाटी और आसपास के इलाकों में आता है. इस सीमा के आसपास के जिलों में व्यापार और आवागमन का काफी प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे दोनों राज्यों के बीच संपर्क बना रहता है.
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गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगती है. यह इलाका रेगिस्तानी और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है. इस सीमा के आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, खासकर खनिज और कृषि उत्पादों का आदान-प्रदान होता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है.
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उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा पूर्व दिशा में स्थित है. यह क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन यहां भी लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं. सीमावर्ती जिलों में दोनों राज्यों के बीच आवागमन सामान्य रूप से देखा जाता है.
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पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा उत्तर दिशा में लगती है. यह इलाका मुख्य रूप से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों के पास आता है. यहां सिंचाई सुविधाओं के कारण कृषि गतिविधियां अधिक होती हैं और दोनों राज्यों के किसानों के बीच आपसी सहयोग भी देखने को मिलता है.
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अब मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी सीमा इसी राज्य से लगती है. यह सीमा लगभग 1,600 किलोमीटर तक फैली हुई है और राज्य के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित है. राजस्थान के करीब 10 जिले मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जिनमें झालावाड़ जिले की सीमा सबसे लंबी मानी जाती है.
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मध्य प्रदेश के साथ इस लंबी सीमा के कारण दोनों राज्यों के बीच व्यापार, परिवहन और सांस्कृतिक संबंध काफी गहरे हैं. सीमावर्ती इलाकों में लोगों के बीच रोजमर्रा का संपर्क बना रहता है, जिससे क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलती है. यही कारण है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यह सीमा न सिर्फ भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जाती है.