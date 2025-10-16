Zee Rajasthan
दिवाली की छुट्टियां राजस्थान में मनाने का है मन, तो होटल में जाने के दौरान ना करें ये मिस्टेक

Rajasthan Diwali Tourism: दिवाली पर राजस्थान घूमते समय बिना पहले से होटल बुकिंग, योजना और स्थानीय आयोजनों की जानकारी के परेशानी हो सकती है. यात्रा की तारीखें पक्की करें और होटल व कार्यक्रमों की जानकारी पहले से जुटाएं, ताकि छुट्टियां आरामदायक रहें.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 16, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 02:04 PM IST
दिवाली का त्योहार नजदीक है और ज्यादातर लोग इस मौके पर राजस्थान की खूबसूरती देखने निकल पड़ते हैं. जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे शहरों में इस समय सैलानियों की भारी भीड़ रहती है. लेकिन अगर आप बिना तैयारी के निकल पड़े, तो आपकी छुट्टियां रोमांचक के बजाय तनावभरी साबित हो सकती हैं.
दिवाली के समय राजस्थान के ज्यादातर होटलों में पहले से ही बुकिंग फुल हो जाती है. इस दौरान पर्यटकों की संख्या सामान्य दिनों से कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप बिना पहले से होटल बुक किए पहुंचते हैं, तो आपको न सिर्फ कमरा मिलने में परेशानी होगी बल्कि कीमतें भी आसमान छू सकती हैं.