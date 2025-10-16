दिवाली की छुट्टियां राजस्थान में मनाने का है मन, तो होटल में जाने के दौरान ना करें ये मिस्टेक

दिवाली के समय राजस्थान के ज्यादातर होटलों में पहले से ही बुकिंग फुल हो जाती है. इस दौरान पर्यटकों की संख्या सामान्य दिनों से कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप बिना पहले से होटल बुक किए पहुंचते हैं, तो आपको न सिर्फ कमरा मिलने में परेशानी होगी बल्कि कीमतें भी आसमान छू सकती हैं.