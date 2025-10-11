Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? राजस्थान की शादियों में आटा-साटा प्रथा की कहानी

Rajasthan Quiz: राजस्थान की आटा-साटा प्रथा में परिवार अपनी बेटियों की शादी एक-दूसरे के बच्चों से करते हैं. यह दहेज कम करने में मदद करती है, लेकिन कम उम्र की शादियां और पारिवारिक दवाब जैसी समस्याएं भी पैदा करती है.

राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी आटा-साटा प्रथा की पुरानी परंपरा देखने को मिलती है. यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जहां दो परिवार आपस में अपनी बेटियों की शादी एक-दूसरे के बेटों से करते हैं.
आटा-साटा का सीधा मतलब होता है लेन-देन. इस प्रथा में जब एक परिवार अपनी बेटी की शादी किसी लड़के से करता है, तो बदले में उस लड़के के परिवार की बेटी की शादी अपने बेटे से तय करता है. यानी दो घरों में एक साथ दो शादियां होती हैं.