क्या आप जानते हैं? राजस्थान की शादियों में आटा-साटा प्रथा की कहानी

आटा-साटा का सीधा मतलब होता है लेन-देन. इस प्रथा में जब एक परिवार अपनी बेटी की शादी किसी लड़के से करता है, तो बदले में उस लड़के के परिवार की बेटी की शादी अपने बेटे से तय करता है. यानी दो घरों में एक साथ दो शादियां होती हैं.