क्या आप जानते हैं? राजस्थान की ढोला मारू गायन परंपरा के पीछे की अनकही प्रेम कहानी!

Rajasthan Quiz
राजस्थान की लोक संस्कृति में कई ऐसी परंपराएं हैं, जो प्रेम, वीरता और भावनाओं की अद्भुत झलक देती हैं. ऐसी ही एक अनमोल परंपरा है ढोला मारू गायन, जो नरवर के राजकुमार ढोला और पूंगल की राजकुमारी मारू की प्रसिद्ध प्रेम कहानी पर आधारित है. यह परंपरा सदियों से राजस्थान और अन्य उत्तरी भारतीय क्षेत्रों में प्रचलित है.
ढोला मारू गायन का मुख्य उद्देश्य प्रेम और वियोग की भावनाओं को प्रस्तुत करना है. इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों अपने मन की भावनाओं को गीतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं. ढोला और मारू के अटूट प्रेम, अलगाव और पुनर्मिलन की कहानी श्रोताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ देती है.