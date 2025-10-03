क्या आप जानते हैं? राजस्थान की ढोला मारू गायन परंपरा के पीछे की अनकही प्रेम कहानी!

राजस्थान की लोक संस्कृति में कई ऐसी परंपराएं हैं, जो प्रेम, वीरता और भावनाओं की अद्भुत झलक देती हैं. ऐसी ही एक अनमोल परंपरा है ढोला मारू गायन, जो नरवर के राजकुमार ढोला और पूंगल की राजकुमारी मारू की प्रसिद्ध प्रेम कहानी पर आधारित है. यह परंपरा सदियों से राजस्थान और अन्य उत्तरी भारतीय क्षेत्रों में प्रचलित है.