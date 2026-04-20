/क्या आप जानते हैं राजस्थान में SDM को कितनी सैलरी मिलती है?

SDM Salary In Rajasthan: राजस्थान में एसडीएम का पद बेहद प्रभावशाली माना जाता है. 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी ₹56,100 बेसिक से शुरू होकर भत्तों के साथ करीब ₹1 लाख तक पहुंचती है, साथ में कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.
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राजस्थान में एसडीएम यानी उपखंड अधिकारी का पद प्रशासनिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा माना जाता है. यह पद सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि अधिकार और प्रभाव के लिहाज से भी काफी मजबूत होता है. किसी भी जिले के एक हिस्से में कानून-व्यवस्था से लेकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक, कई महत्वपूर्ण फैसले एसडीएम के स्तर पर लिए जाते हैं. ऐसे में यह पद प्रशासन का एक मजबूत स्तंभ बनकर सामने आता है.
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अगर जिम्मेदारियों की बात करें तो एसडीएम अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है. धारा 144 लागू करना, विवादित मामलों में आदेश देना, और चुनाव जैसे बड़े कार्यों की निगरानी करना इसी पद के तहत आता है. इसके अलावा जमीन से जुड़े विवाद, राजस्व से जुड़े काम और आपदा के समय राहत कार्यों की कमान भी एसडीएम के हाथ में होती है.
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सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में भी एसडीएम की भूमिका काफी अहम होती है. चाहे वह गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाएं हों या किसानों से जुड़ी स्कीमें, इन सबकी निगरानी और सही तरीके से लागू करवाने की जिम्मेदारी इसी अधिकारी पर होती है. यही वजह है कि आम जनता का सीधा संपर्क भी अक्सर एसडीएम से होता है.
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एसडीएम के पास कई तरह की प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, जो उन्हें खास बनाती हैं. वह मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम करता है और कई मामलों में तत्काल निर्णय लेने का अधिकार रखता है. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत आदेश जारी करना और हालात को काबू में लाना इस पद की बड़ी जिम्मेदारी होती है. यही कारण है कि इस पद को जिले में डीएम के बाद सबसे प्रभावशाली माना जाता है.
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सुविधाओं की बात करें तो एसडीएम को सरकार की तरफ से कई तरह की खास सुविधाएं मिलती हैं. रहने के लिए सरकारी बंगला, आने-जाने के लिए सरकारी गाड़ी और ड्राइवर, साथ ही सुरक्षा के लिए गनर और अन्य स्टाफ भी दिया जाता है. घर और दफ्तर दोनों जगह काम करने के लिए कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं, जिससे उनका काम आसान हो जाता है और वे पूरी तरह प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान दे पाते हैं.
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इन सभी सुविधाओं और जिम्मेदारियों को देखें तो साफ है कि एसडीएम का पद सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी का मेल है. यह पद उन लोगों के लिए खास होता है जो समाज में बदलाव लाने और प्रशासनिक स्तर पर काम करने की इच्छा रखते हैं. हर दिन नए फैसले, नई चुनौतियां और लोगों की उम्मीदें इस पद को और भी अहम बना देती हैं.
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अब बात करें सैलरी की तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार एसडीएम को लेवल-14 के तहत शुरुआती बेसिक सैलरी ₹56,100 मिलती है. इसके साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते जुड़ने के बाद इनकी कुल सैलरी करीब ₹91,000 से ₹1,00,000 तक पहुंच जाती है. अगर सरकारी सुविधाओं का खर्च भी जोड़ लिया जाए, तो यह पैकेज किसी प्राइवेट सेक्टर की करीब ₹2 लाख महीने की नौकरी के बराबर माना जाता है.