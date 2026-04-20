/क्या आप जानते हैं राजस्थान में SDM को कितनी सैलरी मिलती है?

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अब बात करें सैलरी की तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार एसडीएम को लेवल-14 के तहत शुरुआती बेसिक सैलरी ₹56,100 मिलती है. इसके साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते जुड़ने के बाद इनकी कुल सैलरी करीब ₹91,000 से ₹1,00,000 तक पहुंच जाती है. अगर सरकारी सुविधाओं का खर्च भी जोड़ लिया जाए, तो यह पैकेज किसी प्राइवेट सेक्टर की करीब ₹2 लाख महीने की नौकरी के बराबर माना जाता है.