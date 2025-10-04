क्या आप जानते हैं राजस्थान की गुड़ गवार रस्म के पीछे का असली रहस्य?
Rajasthan Quiz: राजस्थान की पारंपरिक गुड़-गवार रस्म शादी, त्योहार और फसल के अवसर पर मनाई जाती है. इसमें गुड़ और गवार से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना की जाती है. यह रस्म परिवार और समाज में एकता और संस्कृति बनाए रखने का प्रतीक है.
Published: Oct 04, 2025, 02:40 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 02:40 PM IST
राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति में कई ऐसी परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं. इनमें से एक खास रस्म है गुड़-गवार. यह रस्म मुख्य रूप से शादी, त्योहार और फसल के समय मनाई जाती है. इसे राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपराओं का अहम हिस्सा माना जाता है.
गुड़-गवार रस्म का मुख्य उद्देश्य समाज और परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाना है. गुड़ और गवार को शुभता और सुख-समृद्धि के प्रतीक के रूप में माना जाता है. लोग मानते हैं कि इस रस्म के आयोजन से परिवार और समाज में सौभाग्य बढ़ता है.