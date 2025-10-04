Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं राजस्थान की गुड़ गवार रस्म के पीछे का असली रहस्य?

Rajasthan Quiz: राजस्थान की पारंपरिक गुड़-गवार रस्म शादी, त्योहार और फसल के अवसर पर मनाई जाती है. इसमें गुड़ और गवार से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना की जाती है. यह रस्म परिवार और समाज में एकता और संस्कृति बनाए रखने का प्रतीक है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 04, 2025, 02:40 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 02:40 PM IST
राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति में कई ऐसी परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं. इनमें से एक खास रस्म है गुड़-गवार. यह रस्म मुख्य रूप से शादी, त्योहार और फसल के समय मनाई जाती है. इसे राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपराओं का अहम हिस्सा माना जाता है.
गुड़-गवार रस्म का मुख्य उद्देश्य समाज और परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाना है. गुड़ और गवार को शुभता और सुख-समृद्धि के प्रतीक के रूप में माना जाता है. लोग मानते हैं कि इस रस्म के आयोजन से परिवार और समाज में सौभाग्य बढ़ता है.