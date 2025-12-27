अगर अरावली न होती तो ये सब चीजें राजस्थान में न होतीं, जानकर उड़ जाएंगे होश!

अरावली ने राजस्थान को दो साफ हिस्सों में बांट रखा है. एक तरफ पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान है और दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान का अपेक्षाकृत हरा-भरा इलाका. यह विभाजन यूं ही नहीं है. अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है. अगर ये पर्वतमाला नहीं होती, तो जैसलमेर और बाड़मेर की रेत जयपुर, कोटा, धौलपुर और भरतपुर तक पहुंच जाती. पूरा प्रदेश एक अंतहीन रेतीला मैदान बन जाता.