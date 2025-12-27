Zee Rajasthan
अगर अरावली न होती तो ये सब चीजें राजस्थान में न होतीं, जानकर उड़ जाएंगे होश!

Aravalli News: अरावली पर्वतमाला राजस्थान के जीवन, पानी और मौसम की रीढ़ है. इसके बिना प्रदेश रेगिस्तान में बदल जाता, न झीलें होतीं, न नदियां, न जंगल और न ऐतिहासिक किले. अरावली राजस्थान को संतुलन और पहचान दोनों देती है.

राजस्थान की पहचान सिर्फ उसकी रंगीन संस्कृति और शौर्यगाथाओं से ही नहीं, बल्कि उसके भूगोल से भी गहराई से जुड़ी हुई है. अरावली पर्वतमाला इसी भूगोल की सबसे मजबूत कड़ी है. ये पहाड़ केवल पत्थरों की श्रृंखला नहीं हैं, बल्कि राजस्थान के जीवन, मौसम और पानी का सबसे बड़ा सहारा हैं. अगर अरावली न होती, तो आज का राजस्थान वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा हम जानते और पहचानते हैं.
अरावली ने राजस्थान को दो साफ हिस्सों में बांट रखा है. एक तरफ पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान है और दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान का अपेक्षाकृत हरा-भरा इलाका. यह विभाजन यूं ही नहीं है. अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है. अगर ये पर्वतमाला नहीं होती, तो जैसलमेर और बाड़मेर की रेत जयपुर, कोटा, धौलपुर और भरतपुर तक पहुंच जाती. पूरा प्रदेश एक अंतहीन रेतीला मैदान बन जाता.