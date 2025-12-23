Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं कि कैसे अरावली ने राज्य को दो अलग दुनिया में दिया बदल!

Rajasthan Quiz: अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो अलग हिस्सों में बांटती है – पश्चिम का रेतीला मारवाड़ और दक्षिण-पूर्व का हरियाली वाला मेवाड़. यह भूगोल, वनस्पति और सैन्य रणनीति से विभाजन करती है और रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 23, 2025, 04:27 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 04:27 PM IST
राजस्थान की भौगोलिक पहचान में अरावली पर्वतमाला का नाम सबसे ऊपर आता है. यह पर्वतमाला राज्य के नक्शे पर एक तिर्यक रेखा की तरह फैली हुई है और राजस्थान को दो बिल्कुल अलग दुनिया में बांट देती है – पश्चिम का मारवाड़ और दक्षिण-पूर्व का मेवाड़. इतिहास, भूगोल और वनस्पतियों के आधार पर यह पर्वतमाला दोनों क्षेत्रों को अलग करती है और इन्हें अपनी अनूठी पहचान देती है.
पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है भौगोलिक विभाजन. अरावली एक प्रकार का वॉटरशेड की भूमिका निभाती है. इसके पश्चिम में स्थित मारवाड़ का क्षेत्र थार के रेगिस्तान की शुरूआत है. यहां की नदियां बहुत कम हैं और वे कच्छ के रण में लुप्त हो जाती हैं. दूसरी ओर अरावली के पूर्व और दक्षिण में फैला मेवाड़ क्षेत्र पहाड़ियों, झीलों और नदियों से भरा है. यहां की जलवायु अपेक्षाकृत नम और हरियाली वाली है, जिससे यह क्षेत्र कृषि और प्राकृतिक जीवन के लिए अनुकूल माना जाता है.