क्या आप जानते हैं कि कैसे अरावली ने राज्य को दो अलग दुनिया में दिया बदल!

पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है भौगोलिक विभाजन. अरावली एक प्रकार का वॉटरशेड की भूमिका निभाती है. इसके पश्चिम में स्थित मारवाड़ का क्षेत्र थार के रेगिस्तान की शुरूआत है. यहां की नदियां बहुत कम हैं और वे कच्छ के रण में लुप्त हो जाती हैं. दूसरी ओर अरावली के पूर्व और दक्षिण में फैला मेवाड़ क्षेत्र पहाड़ियों, झीलों और नदियों से भरा है. यहां की जलवायु अपेक्षाकृत नम और हरियाली वाली है, जिससे यह क्षेत्र कृषि और प्राकृतिक जीवन के लिए अनुकूल माना जाता है.