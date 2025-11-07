क्या आप जानते हैं भारत के कितने उप-राष्ट्रपतियों का नाता राजस्थान से था?

राजस्थान की मिट्टी हमेशा से शौर्य, सेवा और संकल्प की मिसाल रही है. इस धरती ने देश को न केवल वीर योद्धा दिए, बल्कि ऐसे नेता भी दिए जिन्होंने राजनीति और जनसेवा में ऊंचा मुकाम हासिल किया. भारत के इतिहास में अब तक दो उपराष्ट्रपति राजस्थान से रहे हैं. जिनका नाम भैंरोसिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ है.