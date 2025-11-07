Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं भारत के कितने उप-राष्ट्रपतियों का नाता राजस्थान से था?

Rajasthan Quiz: राजस्थान से अब तक दो उपराष्ट्रपति बने हैं. भैंरोसिंह शेखावत और जगदीप धनखड़. शेखावत सीकर के खाचरियावास से थे और 2002-2007 तक 11वें उपराष्ट्रपति रहे, जबकि झुंझुनू के किठाना निवासी धनखड़ 2022 से 12वें उपराष्ट्रपति हैं. 

Published: Nov 07, 2025, 07:05 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 07:05 PM IST
राजस्थान की मिट्टी हमेशा से शौर्य, सेवा और संकल्प की मिसाल रही है. इस धरती ने देश को न केवल वीर योद्धा दिए, बल्कि ऐसे नेता भी दिए जिन्होंने राजनीति और जनसेवा में ऊंचा मुकाम हासिल किया. भारत के इतिहास में अब तक दो उपराष्ट्रपति राजस्थान से रहे हैं. जिनका नाम भैंरोसिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ है.
भैरोंसिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर 1923 को सीकर जिले के खाचरियावास गांव में हुआ था. साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और जनसेवा से राजनीति की नई ऊंचाइयां छुईं. वे तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में राज्य में विकास और सुशासन की नई परिभाषा दी.