क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा जिला है सबसे कम पढ़ा-लिखा? जवाब हैरान कर देगा!

2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान का जालौर जिला राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला दर्ज किया गया. यहां कुल साक्षरता दर मात्र 54.9 प्रतिशत थी, जो कि राजस्थान की औसत साक्षरता दर से काफी कम है. अगर वहीं राजस्थान की औसत साक्षरता दर की बात करें तो यह 67.06% है.