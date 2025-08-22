Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा जिला है सबसे कम पढ़ा-लिखा? जवाब हैरान कर देगा!

Rajasthan Quiz: राजस्थान का जालौर जिला 2011 की जनगणना में 54.9% साक्षरता दर के साथ राज्य में सबसे पिछ़ड़ा जिला रहा था. पुरुष साक्षरता 70.67% और महिला साक्षरता 38.47% रही. जालौर के पीछे रहने के पीछे कई कारण रहे हैं.

राजस्थान

राजस्थान अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक विस्तार के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है. लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह राज्य अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है.
जालौर की साक्षरता दर

2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान का जालौर जिला राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला दर्ज किया गया. यहां कुल साक्षरता दर मात्र 54.9 प्रतिशत थी, जो कि राजस्थान की औसत साक्षरता दर से काफी कम है. अगर वहीं राजस्थान की औसत साक्षरता दर की बात करें तो यह 67.06% है.