क्या आप जानते हैं राजस्थान का ‘जलियांवाला बाग’ कौन सा है?
Rajasthan Quiz: मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913 को राजस्थान-गुजरात सीमा पर हुआ, जहां गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन दबाने के लिए अंग्रेजों ने मशीनगनों से हमला किया. करीब 1500 लोग मारे गए, इसे जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड माना जाता है.
जालियांवाला बाग नरसंहार का नाम आते ही किस्से-कहानियों और टीवी या मूवीज में दिखायी गयी तस्वीरे सामने आ जाती है, लेकिन राजस्थान के मानगढ़ नरसंहार के बारे में लोग कम ही जानते हैं, जहां डेढ़ हजार लोगों के मारे जाने का दावा किया जाता रहा है.
राजस्थान गुजरात की सीमा पर मानगढ़ पहाड़ी पर ये नरसंहार हुआ था. जो बिल्कुल जलियांवाला बाग जैसे ही था, जहां निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया था.