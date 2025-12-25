क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला 'चीनी के शहर' के नाम से है मशहूर!
Rajasthan Quiz: राजस्थान में गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग का मुख्य केंद्र श्री गंगानगर है. यहां राज्य की पहली और सबसे बड़ी चीनी मिल द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड स्थित है. नहरी सिंचाई और अधिक उत्पादन के कारण चीनी उद्योग यहां सबसे मजबूत है.
Published: Dec 25, 2025, 06:10 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 06:10 PM IST
राजस्थान में गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग की बात की जाए तो श्री गंगानगर जिला सबसे प्रमुख रूप से सामने आता है. राज्य में सबसे अधिक चीनी मिलें और गन्ने का उत्पादन इसी जिले में केंद्रित है. उत्तर-पश्चिम राजस्थान का यह इलाका नहरी सिंचाई व्यवस्था के कारण गन्ने की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है, जिससे यहां वर्षों से चीनी उद्योग फलता-फूलता आ रहा है.
श्री गंगानगर जिले को राजस्थान का “चीनी हब” भी कहा जाता है. यहां राज्य की पहली और सबसे प्रमुख चीनी मिल द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (RSGSM) स्थित है. इस मिल की स्थापना वर्ष 1937 में की गई थी और बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बना दिया गया. आज यह राजस्थान की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल मानी जाती है और हजारों किसानों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है.