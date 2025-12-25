क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला 'चीनी के शहर' के नाम से है मशहूर!

श्री गंगानगर जिले को राजस्थान का “चीनी हब” भी कहा जाता है. यहां राज्य की पहली और सबसे प्रमुख चीनी मिल द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (RSGSM) स्थित है. इस मिल की स्थापना वर्ष 1937 में की गई थी और बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बना दिया गया. आज यह राजस्थान की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल मानी जाती है और हजारों किसानों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है.