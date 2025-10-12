क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस गांव को कहते हैं फौजियों की फैक्ट्री!

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक ऐसा गांव है, जिसे लोग अब फौजियों का कारखाना कहने लगे हैं. इस गांव के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि शायद ही कोई घर होगा जहां सेना में जाने वाला युवक न हो. इस गांव के युवाओं का सपना सिर्फ एक ही होता है वो भी देश की सेवा करना.