Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस गांव को कहते हैं फौजियों की फैक्ट्री!

Rajasthan Quiz: झुंझुनूं के भिर्र गांव को फौजियों का कारखाना कहा जाता है. हर घर से एक फौजी निकलता है. यहां युवा सुबह से मैदान में ट्रेनिंग करते हैं और बुजुर्गों का मार्गदर्शन पाकर देश की सेवा का सपना पूरा करते हैं.

Published: Oct 12, 2025, 02:51 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 02:51 PM IST
राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक ऐसा गांव है, जिसे लोग अब फौजियों का कारखाना कहने लगे हैं. इस गांव के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि शायद ही कोई घर होगा जहां सेना में जाने वाला युवक न हो. इस गांव के युवाओं का सपना सिर्फ एक ही होता है वो भी देश की सेवा करना.
भारत में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवा हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन सेना में जाने की चाहत और जूनून कुछ अलग ही होता है. ज्यादातर युवा सेना में शामिल होने के लिए कड़ी तैयारी करते हैं.