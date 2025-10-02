Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? राजस्थान में किस जगह 6 महीने तक होता है रावण दहन!

Rajastha Quiz: जयपुर के नांदरी गांव में दशहरा छह महीने तक चलता है. यहां 40 फीट ऊंचे रावण पुतले को तीर या आग से नहीं, बल्कि गोली मारकर जलाया जाता है. यह परंपरा 1857 से चली आ रही है और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है.

Published: Oct 02, 2025, 02:06 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 02:06 PM IST
Dussehra 2025

देशभर में दशहरा प्रायः आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. इस दिन रावण दहन करके बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया जाता है. लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर के रेनवाल क्षेत्र के नांदरी गांव में दशहरे का स्वरूप बिल्कुल अलग है. यहां यह पर्व एक दिन नहीं, बल्कि पूरे छह महीनों तक चलता है.
Dussehra 2025

नांदरी गांव में रावण दहन की शुरुआत आश्विन मास की षष्ठी से होती है और इसका समापन वैशाख शुक्ल दशमी पर किया जाता है. यही वजह है कि इस लंबे और अनूठे आयोजन ने इस गांव को पूरे प्रदेश में अलग पहचान दिलाई है.