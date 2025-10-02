क्या आप जानते हैं? राजस्थान में किस जगह 6 महीने तक होता है रावण दहन!
Rajastha Quiz: जयपुर के नांदरी गांव में दशहरा छह महीने तक चलता है. यहां 40 फीट ऊंचे रावण पुतले को तीर या आग से नहीं, बल्कि गोली मारकर जलाया जाता है. यह परंपरा 1857 से चली आ रही है और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है.
देशभर में दशहरा प्रायः आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. इस दिन रावण दहन करके बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया जाता है. लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर के रेनवाल क्षेत्र के नांदरी गांव में दशहरे का स्वरूप बिल्कुल अलग है. यहां यह पर्व एक दिन नहीं, बल्कि पूरे छह महीनों तक चलता है.
नांदरी गांव में रावण दहन की शुरुआत आश्विन मास की षष्ठी से होती है और इसका समापन वैशाख शुक्ल दशमी पर किया जाता है. यही वजह है कि इस लंबे और अनूठे आयोजन ने इस गांव को पूरे प्रदेश में अलग पहचान दिलाई है.