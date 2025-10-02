क्या आप जानते हैं? राजस्थान में किस जगह 6 महीने तक होता है रावण दहन!

देशभर में दशहरा प्रायः आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है. इस दिन रावण दहन करके बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया जाता है. लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर के रेनवाल क्षेत्र के नांदरी गांव में दशहरे का स्वरूप बिल्कुल अलग है. यहां यह पर्व एक दिन नहीं, बल्कि पूरे छह महीनों तक चलता है.