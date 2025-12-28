क्या आप जानते हैं भारत का वो जिला, जो है 4 राज्यों से भी बड़ा!
Rajasthan Quiz: जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किमी है. इसमें गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नगालैंड जैसे कई छोटे राज्य समा सकते हैं. यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22 प्रतिशत हिस्सा अकेले घेरता है.
राजस्थान का जैसलमेर जिला अपने ऐतिहासिक किलों, रेगिस्तानी पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसलमेर क्षेत्रफल के लिहाज से देश के कई राज्यों से भी कहीं बड़ा है. यह जिला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में क्षेत्रफल के मामले में एक अलग पहचान रखता है.
जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल करीब 38,401 वर्ग किलोमीटर है. इसी कारण इसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कहा जाता है. इसका आकार इतना विशाल है कि इसमें भारत के कई छोटे राज्य आसानी से समा सकते हैं. क्षेत्रफल की यह विशालता जैसलमेर को प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टि से भी खास बनाती है.