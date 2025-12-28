क्या आप जानते हैं भारत का वो जिला, जो है 4 राज्यों से भी बड़ा!

राजस्थान का जैसलमेर जिला अपने ऐतिहासिक किलों, रेगिस्तानी पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसलमेर क्षेत्रफल के लिहाज से देश के कई राज्यों से भी कहीं बड़ा है. यह जिला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में क्षेत्रफल के मामले में एक अलग पहचान रखता है.