क्या आप जानते हैं? राजस्थान की वो जगह जहां लव-कुश ने हनुमान जी को बनाया था बंदी!

राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला अपने धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है. इसी जिले के जंगलों में बसा है सीतामाता अभ्यारण्य, जो न केवल जैव विविधता का प्रतीक है बल्कि धार्मिक मान्यताओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. यह वही स्थल माना जाता है जहां माता सीता ने अपने वनवास के दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बिताए थे.