क्या आप जानते हैं? राजस्थान की वो जगह जहां लव-कुश ने हनुमान जी को बनाया था बंदी!

Rajasthan Quiz:  प्रतापगढ़ का सीतामाता अभ्यारण्य धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है. मान्यता है कि यहीं लव-कुश ने हनुमान जी को बांधा था. वन विभाग ने 2.5 करोड़ की ईको-टूरिज्म योजना भेजी थी, पर प्रस्ताव फाइलों में अटका है और विकास थम गया है.

Published: Oct 10, 2025, 01:47 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 01:47 PM IST
राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला अपने धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है. इसी जिले के जंगलों में बसा है सीतामाता अभ्यारण्य, जो न केवल जैव विविधता का प्रतीक है बल्कि धार्मिक मान्यताओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. यह वही स्थल माना जाता है जहां माता सीता ने अपने वनवास के दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बिताए थे.
मान्यता के अनुसार, यहीं प्रभु श्रीराम के पुत्र लव और कुश ने हनुमान जी को रस्सियों से बांधने वाला प्रसंग घटित किया था. इसी वजह से इस जंगल का नाम सीतामाता अभ्यारण्य पड़ा. हालांकि यह जगह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद खास है, लेकिन आज भी बहुत से लोगों को इसके महत्व के बारे में जानकारी नहीं है.