Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं राजस्थान में विधायक को कितनी सैलरी होती है?

Rajasthan Quiz: राजस्थान सरकार ने विधायकों के वेतन में 10% वृद्धि की है. अब मासिक वेतन ₹44,000 और कुल भत्तों सहित आय ₹1.47–1.51 लाख होगी. इसमें क्षेत्रीय, कर्मचारी, यात्रा और अन्य भत्ते शामिल हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 25, 2025, 02:44 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 02:44 PM IST
1/7

Rajasthan MLA Salary

Rajasthan MLA Salary1/7
राजस्थान सरकार ने राज्य के विधायकों के वेतन और भत्तों में हाल ही में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. जुलाई 2025 से विधायकों का मूल वेतन 10 प्रतिशत बढ़ाकर ₹44,000 कर दिया जाएगा. इससे पहले यह ₹40,000 था. इस बदलाव के बाद विधायकों की मासिक कुल आय लगभग ₹1.47 लाख से ₹1.51 लाख के बीच होगी, जिसमें सभी भत्ते और सुविधाएं शामिल हैं.
2/7

Rajasthan MLA Salary

Rajasthan MLA Salary2/7
विधायकों को मिलने वाले भत्तों में प्रमुख हैं निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹70,000, सहायक कर्मचारी भत्ता ₹30,000, टेलीफोन भत्ता ₹2,500, कमेटी में उपस्थिति भत्ता ₹2,000 और राज्य से बाहर बैठक भत्ता ₹2,500. यह भत्ते विधायकों को उनके कामकाज और जिम्मेदारियों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं.