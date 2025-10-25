क्या आप जानते हैं राजस्थान में विधायक को कितनी सैलरी होती है?

राजस्थान सरकार ने राज्य के विधायकों के वेतन और भत्तों में हाल ही में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. जुलाई 2025 से विधायकों का मूल वेतन 10 प्रतिशत बढ़ाकर ₹44,000 कर दिया जाएगा. इससे पहले यह ₹40,000 था. इस बदलाव के बाद विधायकों की मासिक कुल आय लगभग ₹1.47 लाख से ₹1.51 लाख के बीच होगी, जिसमें सभी भत्ते और सुविधाएं शामिल हैं.