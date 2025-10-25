क्या आप जानते हैं राजस्थान में विधायक को कितनी सैलरी होती है?

Published: Oct 25, 2025, 02:44 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 02:44 PM IST
Rajasthan MLA Salary
राजस्थान सरकार ने राज्य के विधायकों के वेतन और भत्तों में हाल ही में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. जुलाई 2025 से विधायकों का मूल वेतन 10 प्रतिशत बढ़ाकर ₹44,000 कर दिया जाएगा. इससे पहले यह ₹40,000 था. इस बदलाव के बाद विधायकों की मासिक कुल आय लगभग ₹1.47 लाख से ₹1.51 लाख के बीच होगी, जिसमें सभी भत्ते और सुविधाएं शामिल हैं.
विधायकों को मिलने वाले भत्तों में प्रमुख हैं निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹70,000, सहायक कर्मचारी भत्ता ₹30,000, टेलीफोन भत्ता ₹2,500, कमेटी में उपस्थिति भत्ता ₹2,000 और राज्य से बाहर बैठक भत्ता ₹2,500. यह भत्ते विधायकों को उनके कामकाज और जिम्मेदारियों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं.