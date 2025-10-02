क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस शादी के बारे में, जिसमें होती है प्राइवेट पार्ट की पूजा?

Published: Oct 02, 2025, 05:54 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 05:54 PM IST
Rajasthan Quiz
भारत में अलग-अलग धर्मों में अपनी-अपनी परंपराएं निभाई जाती हैं, जिसका लोग सख्ती से पालन करते हैं. वहीं, कुछ रिवाज ऐसे होते हैं जिनको सुन लोग हैरान हो जाते हैं. ऐसी ही एक परंपरा राजस्थान के पाली में निभाई जाती है.
यह अनोखी शादी पाली जिले से 25 किलोमीटर दूर कस्बे में होती है, जहां मौजीराम जी और मौजनी देवी का एक प्राचीन मंदिर है, जिनकी भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में पूजा की जाती है.