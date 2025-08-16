राजस्थान का यह गांव कहलाता है करोड़पतियों का अड्डा! क्या आप जानते हैं इसका नाम?

रासीसर के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण हर साल काफी अधिक टैक्स भरते हैं. गांव में आय का मुख्य स्रोत कृषि, व्यापार और प्रवासी रोजगार है. यहां के कई परिवार विदेशों में बिजनेस कर रहे हैं या बड़े शहरों में सफल कारोबारी हैं. गांव के आयकर आंकड़ों को देखकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं. यह किसी छोटे शहर के टॉप टैक्सपेयर्स के बराबर है. यही वजह है कि रासीसर को ‘करोड़पतियों का गांव’ का दर्जा मिला.