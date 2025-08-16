Zee Rajasthan
राजस्थान का यह गांव कहलाता है करोड़पतियों का अड्डा! क्या आप जानते हैं इसका नाम?

Rajasthan Quiz: राजस्थान का रासीसर गांव अपनी समृद्धि और करोड़ों में टैक्स भरने वाले परिवारों के कारण करोड़पतियों का गांव कहलाता है. खेती, व्यापार और प्रवासी रोजगार से सम्पन्न यह गांव आधुनिक सुविधाओं, उच्च जीवन स्तर और समाज सेवा के लिए भी मशहूर है.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 16, 2025, 09:39 IST | Updated: Aug 16, 2025, 09:39 IST
रासीसर

राजस्थान की धरती अपने इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर है, लेकिन यहां ऐसे भी गांव हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति और सम्पन्नता के कारण विशेष पहचान रखते हैं. इन्हीं में से एक है रासीसर गांव, जिसे लोग प्यार से करोड़पतियों का गांव कहते हैं. यह गांव बीकानेर जिले के नोखा ब्लॉक में स्थित है.
करोड़ों में टैक्स भरने वाला गांव

रासीसर के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण हर साल काफी अधिक टैक्स भरते हैं. गांव में आय का मुख्य स्रोत कृषि, व्यापार और प्रवासी रोजगार है. यहां के कई परिवार विदेशों में बिजनेस कर रहे हैं या बड़े शहरों में सफल कारोबारी हैं. गांव के आयकर आंकड़ों को देखकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं. यह किसी छोटे शहर के टॉप टैक्सपेयर्स के बराबर है. यही वजह है कि रासीसर को ‘करोड़पतियों का गांव’ का दर्जा मिला.