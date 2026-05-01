/'फौजियों का गांव' के नाम से फेमस है राजस्थान का यह इलाका, हर घर से निकलता है जवान!

Rajasthan Quiz: झुंझुनूं का भिर्र गांव फौजियों के लिए मशहूर है. यहां लगभग हर घर से कोई न कोई सेना में है. युवा बचपन से ही तैयारी करते हैं, बुजुर्ग उन्हें मार्गदर्शन देते हैं. देशभक्ति और अनुशासन ने इस गांव को खास पहचान दिलाई है.
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राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक ऐसा गांव है, जिसे लोग अब फौजियों का गांव कहने लगे हैं. इस गांव की कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जहां से कोई लड़का सेना में न गया हो. यहां के युवाओं का बस एक ही सपना होता है-देश के लिए कुछ कर दिखाना.
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वैसे तो देशभर में युवा सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सेना में जाने का जो जोश यहां दिखता है, वो अलग ही है. गांव के ज्यादातर लड़के फौज में भर्ती होने के लिए कड़ी तैयारी करते नजर आते हैं.
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हालांकि, हर कोई इसमें सफल नहीं हो पाता. कई युवा लिखित परीक्षा में ही रुक जाते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं, उनमें से कुछ ट्रेनिंग के दौरान बाहर हो जाते हैं. इसके बावजूद झुंझुनूं के भिर्र गांव में हालात ऐसे हैं कि लगभग हर घर से एक बेटा सेना में जरूर जाता है.
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भिर्र गांव बुहाना तहसील के अंतर्गत आता है. यहां जैसे ही लड़के भर्ती की उम्र तक पहुंचते हैं, वे तैयारी में लग जाते हैं. गांव के बुजुर्ग, जो पहले सेना में रह चुके हैं, अपने अनुभव से युवाओं को सही रास्ता दिखाते हैं. इसी वजह से इस गांव को लोग फौजियों की फैक्ट्री भी कहते हैं.
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इस गांव की यह परंपरा नई नहीं है, बल्कि कई सालों से चली आ रही है. कई परिवारों में तो तीन-तीन और चार-चार पीढ़ियां सेना में सेवा दे चुकी हैं. करीब पांच हजार की आबादी वाले इस गांव में लगभग एक हजार लोग ऐसे हैं, जो सेना से रिटायर हो चुके हैं. इनमें थल सेना, जल सेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं. कुछ युवाओं ने अग्निवीर योजना के तहत भी देश की सेवा की है.
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अगर आप सुबह के समय इस गांव में जाएंगे, तो मैदान में युवाओं को अभ्यास करते देख सकते हैं. कोई दौड़ लगा रहा होता है, तो कोई कसरत कर रहा होता है. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यहां फौज में जाना हर युवक के लिए गर्व की बात है. देशभक्ति यहां के माहौल में ही घुली हुई है, इसलिए बच्चे भी बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखते हैं.
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भिर्र गांव ने देश के लिए जवान तैयार करने में अपनी एक खास पहचान बना ली है. यहां का माहौल, अनुशासन और एक-दूसरे से मिलने वाली प्रेरणा इसे सच में फौजियों की फैक्ट्री जैसा बना देते हैं.