/'फौजियों का गांव' के नाम से फेमस है राजस्थान का यह इलाका, हर घर से निकलता है जवान!

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इस गांव की यह परंपरा नई नहीं है, बल्कि कई सालों से चली आ रही है. कई परिवारों में तो तीन-तीन और चार-चार पीढ़ियां सेना में सेवा दे चुकी हैं. करीब पांच हजार की आबादी वाले इस गांव में लगभग एक हजार लोग ऐसे हैं, जो सेना से रिटायर हो चुके हैं. इनमें थल सेना, जल सेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं. कुछ युवाओं ने अग्निवीर योजना के तहत भी देश की सेवा की है.