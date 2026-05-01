Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhunjhunu
  • /'फौजियों का गांव' के नाम से फेमस है राजस्थान का यह इलाका, हर घर से निकलता है जवान!

'फौजियों का गांव' के नाम से फेमस है राजस्थान का यह इलाका, हर घर से निकलता है जवान!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 01, 2026, 05:56 PM|Updated: May 01, 2026, 05:56 PM

Rajasthan Quiz: झुंझुनूं का भिर्र गांव फौजियों के लिए मशहूर है. यहां लगभग हर घर से कोई न कोई सेना में है. युवा बचपन से ही तैयारी करते हैं, बुजुर्ग उन्हें मार्गदर्शन देते हैं. देशभक्ति और अनुशासन ने इस गांव को खास पहचान दिलाई है.

Rajasthan Quiz Faujiyon Ka Gaon1/7
राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक ऐसा गांव है, जिसे लोग अब फौजियों का गांव कहने लगे हैं. इस गांव की कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जहां से कोई लड़का सेना में न गया हो. यहां के युवाओं का बस एक ही सपना होता है-देश के लिए कुछ कर दिखाना.
Rajasthan Quiz Faujiyon Ka Gaon2/7
वैसे तो देशभर में युवा सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सेना में जाने का जो जोश यहां दिखता है, वो अलग ही है. गांव के ज्यादातर लड़के फौज में भर्ती होने के लिए कड़ी तैयारी करते नजर आते हैं.
Rajasthan Quiz Faujiyon Ka Gaon3/7
हालांकि, हर कोई इसमें सफल नहीं हो पाता. कई युवा लिखित परीक्षा में ही रुक जाते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं, उनमें से कुछ ट्रेनिंग के दौरान बाहर हो जाते हैं. इसके बावजूद झुंझुनूं के भिर्र गांव में हालात ऐसे हैं कि लगभग हर घर से एक बेटा सेना में जरूर जाता है.
Rajasthan Quiz Faujiyon Ka Gaon4/7
भिर्र गांव बुहाना तहसील के अंतर्गत आता है. यहां जैसे ही लड़के भर्ती की उम्र तक पहुंचते हैं, वे तैयारी में लग जाते हैं. गांव के बुजुर्ग, जो पहले सेना में रह चुके हैं, अपने अनुभव से युवाओं को सही रास्ता दिखाते हैं. इसी वजह से इस गांव को लोग फौजियों की फैक्ट्री भी कहते हैं.
Rajasthan Quiz Faujiyon Ka Gaon5/7
इस गांव की यह परंपरा नई नहीं है, बल्कि कई सालों से चली आ रही है. कई परिवारों में तो तीन-तीन और चार-चार पीढ़ियां सेना में सेवा दे चुकी हैं. करीब पांच हजार की आबादी वाले इस गांव में लगभग एक हजार लोग ऐसे हैं, जो सेना से रिटायर हो चुके हैं. इनमें थल सेना, जल सेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं. कुछ युवाओं ने अग्निवीर योजना के तहत भी देश की सेवा की है.
Rajasthan Quiz Faujiyon Ka Gaon6/7
अगर आप सुबह के समय इस गांव में जाएंगे, तो मैदान में युवाओं को अभ्यास करते देख सकते हैं. कोई दौड़ लगा रहा होता है, तो कोई कसरत कर रहा होता है. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यहां फौज में जाना हर युवक के लिए गर्व की बात है. देशभक्ति यहां के माहौल में ही घुली हुई है, इसलिए बच्चे भी बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखते हैं.
Rajasthan Quiz Faujiyon Ka Gaon7/7
भिर्र गांव ने देश के लिए जवान तैयार करने में अपनी एक खास पहचान बना ली है. यहां का माहौल, अनुशासन और एक-दूसरे से मिलने वाली प्रेरणा इसे सच में फौजियों की फैक्ट्री जैसा बना देते हैं.
Tags:
rajasthan quiz
rajasthan news
jhunjhunu news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अब नौकरी के लिए विदेश जाने का सपना होगा पूरा! राजस्थान में 5 भाषाओं का ‘जॉब गेमचेंजर’ प्लान लॉन्च

अब नौकरी के लिए विदेश जाने का सपना होगा पूरा! राजस्थान में 5 भाषाओं का ‘जॉब गेमचेंजर’ प्लान लॉन्च

rajasthan news
2

नर्मदा नहर परियोजना में 21 दिन का क्लोजर; 21 मई तक पानी सप्लाई बंद, जानें पूरा अपडेट

jalore news
3

प्रधानमंत्री जन धन योजना में राजस्थान टॉप 5 राज्यों में शामिल, जानें पहला स्थान किसे मिला

Jaipur News
4

जयपुर में सिर्फ 8 रुपये में खाना, इन जगहों की देख लें पूरी लिस्ट

Jaipur News
5

5 राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही सरकार का 'महंगाई ड्रा' निकल गया- गोविंद सिंह डोटासरा

rajasthan politics