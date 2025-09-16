राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है 'आइलैंड ऑफ ग्लोरी'? जानिए क्यों है ये खास

राजस्थान को राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है, जो शूर-वीरों के शौर्य और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है. यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है. यह अपने समृद्ध इतिहास, विशाल रेगिस्तान, शानदार किलों और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है.