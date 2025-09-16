Zee Rajasthan
राजस्थान का कौन-सा शहर कहलाता है 'आइलैंड ऑफ ग्लोरी'? जानिए क्यों है ये खास

Trending Quiz: जयपुर को उसके गौरवशाली इतिहास, अनूठी वास्तुकला, जीवंत कला और शाही संस्कृति के कारण 'आइलैंड ऑफ ग्लोरी' कहा जाता है. यहां के किले, और पारंपरिक कलाओं के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 16, 2025, 10:34 AM IST | Updated: Sep 16, 2025, 10:34 AM IST
JAIPUR

राजस्थान को राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है, जो शूर-वीरों के शौर्य और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है. यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है. यह अपने समृद्ध इतिहास, विशाल रेगिस्तान, शानदार किलों और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है.
आइलैंड ऑफ ग्लोरी

लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ऐसी जगह भी है जिसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है, आएइ जानते हैं उस अनोखे शहर के बारे में, और इसके पीछे की कहानी...