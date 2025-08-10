क्या आपने देखा है राजस्थान का वो किला, जहां तीन-तीन बार हुआ था जौहर?
Trending Quiz : चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, वीरता और बलिदान का एक जीवंत प्रतीक है. यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है, जिसने नारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक-दो नहीं, बल्कि तीन बार जौहर होते देखा है.
Published: Aug 10, 2025, 10:34 IST | Updated: Aug 10, 2025, 10:35 IST
1/7
चित्तौड़गढ़ का किला
1/7
राजस्थान भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और राजशाही परंपरा-विरासत के लिए जाना जाता हैं. यहां पर कई भव्य, प्राचीन किले और इमारते हैं जो अपनी वीरता और बहादुरी की गाथाओं के लिए मशहूर हैं.
2/7
चित्तौड़गढ़ का किला
2/7
लेकिन क्या आप जानते हैं ? कि राजस्थान में एक ऐसा किला भी है, जो अपनी वीरता और कई महान ऐतिहासिक गाथाओं के लिए जाना जाता है. यह एक ऐसा किला है जहां से तीन जौहरों की अमर गाथा जुड़ी हुई है. आइए जानते हैं उस महान किले के बारे में-