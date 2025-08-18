क्यों कहलाता है ये स्मारक 'जोधपुर का ताजमहल'? इसकी कहानी जान आप कहेंगे- वाह!
Trending Quiz: जोधपुर को अपनी ऐतिहासिक विरासत और अद्भुत किलों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां का एक और आकर्षण है जिसे 'जोधपुर का ताजमहल' कहा जाता है. मेहरानगढ़ किले के पास स्थित यह सफेद संगमरमर का स्मारक अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है.
Published: Aug 18, 2025, 14:19 IST | Updated: Aug 18, 2025, 14:19 IST
1/7
Jaswant Thada
1/7
जोधपुर, जिसे 'सूर्यनगरी' और 'ब्लू सिटी' के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है. यह थार रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य किलों, महलों और मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है.
2/7
Jaswant Thada
2/7
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन प्रसिद्ध विरासतों में से एक ऐसी इमारत भी है जिसे ‘जोधपुर का ताजमहल' है, आएइ जानते हैं इस खूबसूरत महल के बारे में-