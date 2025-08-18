क्यों कहलाता है ये स्मारक 'जोधपुर का ताजमहल'? इसकी कहानी जान आप कहेंगे- वाह!

Trending Quiz: जोधपुर को अपनी ऐतिहासिक विरासत और अद्भुत किलों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां का एक और आकर्षण है जिसे 'जोधपुर का ताजमहल' कहा जाता है. मेहरानगढ़ किले के पास स्थित यह सफेद संगमरमर का स्मारक अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है.