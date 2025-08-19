राजस्थान का वो शहर जो कहलाता है 'लखनऊ', जानें क्यों मिली ये उपाधि

उस अनोखे शहर की स्थापना 17वीं शताब्दी में पठान नवाब मोहम्मद अमीर खान ने की थी. यह भारत की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, जिसकी वजह से यहां की संस्कृति पर नवाबी परंपराओं और उर्दू तहज़ीब का गहरा असर पड़ा. यहां की भाषा, कला और साहित्य में आज भी इसकी झलक मिलती है.