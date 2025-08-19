Zee Rajasthan
राजस्थान का वो शहर जो कहलाता है 'लखनऊ', जानें क्यों मिली ये उपाधि

Trending Quiz: राजस्थान के प्रमुख शहरों में से एक, टोंक अपने समृद्ध इतिहास, अनूठी संस्कृति और सुंदर नक्काशीदार इमारतों के लिए जाना जाता है। इस शहर को प्यार से ‘राजस्थान का लखनऊ’ भी कहा जाता है, जो इसकी नवाबी विरासत को दर्शाता है.

Aug 19, 2025
क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ऐसा शहर हैं जिसे ‘राजस्थान का लखनऊ’ कहा जाता है. ऐसा क्यों है– आइए जानते हैं उस शहर के बारे में
उस अनोखे शहर की स्थापना 17वीं शताब्दी में पठान नवाब मोहम्मद अमीर खान ने की थी. यह भारत की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, जिसकी वजह से यहां की संस्कृति पर नवाबी परंपराओं और उर्दू तहज़ीब का गहरा असर पड़ा. यहां की भाषा, कला और साहित्य में आज भी इसकी झलक मिलती है.